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МАЗ занял четвертое место на рынке новых автобусов в России. Продажи выросли в 1,5 раза

14.10.2018 12:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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По итогам 9 месяцев 2018 года продажи автобусов МАЗ в России выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает российское аналитическое агентство «Автостат».

За январь-сентябрь Минский автозавод реализовал в РФ 439 автобусов, что позволило белорусскому производителю занять в рейтинге крупнейших игроков российского рынка новых автобусов 4-е место.

Ранее сообщалось, что Минский автозавод за три года поставил более 1000 автобусов в российские города, которые летом 2018 года принимали чемпионат мира по футболу.

Общий объем российского рынка новых автобусов по итогам 9 месяцев 2018 года составил 8,9 тыс. единиц, что на 11,8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Уже традиционно первую тройку лидеров самых популярных на российском рынке автобусов занимают местные производители. Первенство удерживает ПАЗ, на долю которого за отчетный период пришлось около 60% от общего объема. В количественном выражении это составляет 5129 автобусов, что на 3% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается ЛИАЗ, продукция которого за 9 месяцев разошлась тиражом в 1234 автобуса (+10%), на третьем — НЕФАЗ (520 шт.; +42%). Замыкает пятерку лидеров китайский Yutong (416 шт.), нарастивший рыночный объем в 2,2 раза.

Эксперты агентства отмечают, что в сентябре российский рынок новых автобусов продемонстрировал рост (+13%) после падения на протяжении двух месяцев подряд. Напомним, в июле он сократился на 1%, а в августе и вовсе упал на 26%.

 
 
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За январь-сентябрь Минский автозавод реализовал в РФ 439 автобусов
 
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