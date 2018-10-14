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Лукашенко - членам Синода: голос церкви должен звучать в унисон с государством

15.10.2018 12:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси сделают все, чтобы сохранить единство внутри народа и церкви. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«XXI век — эпоха глобальных трансформаций. Это время прогрессивных технологий с их безграничными возможностями. Но эта безграничность, к сожалению, становится источником многих угроз и в политической, и в духовной сферах, — констатировал Александр Лукашенко. — Мы очень часто видим, что во имя некой мнимой демократии вольно или невольно такие государственные ценности, как защита прав и свобод граждан, подменяются вседозволенностью и отрицанием наших нравственных основ».

«Спрос на обновление системы мер по укреплению доверия, безопасности и сотрудничества в Европе с каждым днем только растет. Пришло время обратиться к лучшему опыту мировой истории — процессу в Хельсинки прошлого века», — считает Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что позиция Беларуси в вопросах преодоления разногласий в европейском и евразийском пространствах останется неизменной. «И здесь, по моему глубокому убеждению, голос церкви — один из наиболее мощных и влиятельных — должен звучать в унисон с государством», — заявил он.

Александр Лукашенко уверен, что на пути сопротивления разрушительным тенденциям современности у государства и православной церкви много точек соприкосновения. Важнейшие из них — укрепление христианских жизненных ориентиров, межнационального мира, межконфессионального диалога и добрососедства всех религий.

«Защита института семьи, почитание родителей, любовь к людям, воспитание патриотизма, уважение к истории, языку и культуре, честный труд — это базовые ценности, присущие православию и католичеству, иудаизму и исламу, — отметил глава государства. — Поэтому согласие между представителями традиционных религий является незыблемой основой жизни в нашей стране».

По его словам, объединяясь в духовных и нравственных ориентирах, государство и конфессии показывают образец высокоорганизованного общества. «Наше единство — лучшая защита от внешних и внутренних угроз. Убежден: совместными усилиями нам удастся найти новые верные решения по преодолению всех вызовов современности», — заключил Александр Лукашенко.

«Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, православными», — сказал белорусский лидер.

Напомним, сегодня в Минске состоится заседание Синода РПЦ, на котором будут приняты ответные меры в отношении Константинопольского патриархата за решение начать процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко уверен, что на пути сопротивления разрушительным тенденциям современности у государства и православной церкви много точек соприкосновения.
 
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