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Очередное повышение трудовых пенсий произойдёт в Беларуси с 1 ноября
16.10.2018 — Новости Экономики | Полесская правда
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Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал Глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас.
Еще одно принципиальное поручение Главы государства заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.
Как отметил Сергей Румас, в нынешнем году не удалось удержать данное соотношение. По состоянию на 1 августа этот показатель был равен 36,2%. «Что касается 2019 года, то глава государства жестко поручил, чтобы соотношение в 40% средней пенсии к средней зарплате было восстановлено, и исполнение поручения будет одним из ключевых показателей в работе правительства», — заявил премьер-министр.
По информации
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> Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал Глава государства Александр Лукашенко, рассказал журналистам...
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