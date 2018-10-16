50 оттенков красного. В Пинском районе приступили к сбору клюквы



…На прошлой неделе там вообще было весело: как всегда об эту пору на плантации ОАО «Полесские журавины» высадился внушительный десант столичных журналистов, чтобы воочию убедиться, как идет уборка клюквы. Щелкали затворы фотоаппаратов на земле, а в воздухе парил квадрокоптер со встроенной видеокамерой…

Такое внимание вполне объяснимо: как-никак клюквенные плантации под Селищем – крупнейшие в Европе.

Опять же, сейчас есть здесь на что полюбоваться и чем восхититься: на фоне зеленого еще леса особенно эффектно смотрятся чеки, покрытые ягодой, качающейся на серой воде. А тут еще осень расщедрилась яркой погодой, и клюква заиграла всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками красного – от бледно-розового до багрового. Красота, ничего не скажешь.

Но это если смотреть на происходящее со стороны, и совсем другое дело, когда сам помашешь вилами в течение светового дня, с семи до семи, да еще стоя чуть ли не по пояс в ледяной октябрьской воде. Конечно, есть и теплое белье, и спецкомбинезоны, и высокие сапоги, но все-таки…

Кто, может, подзабыл, так я напомню: промышленная заготовка клюквы начинается с атаки тракторов, которые оборудованы специальными мотовилами. Трактора, а в «Журавинах» их пять, идут по дну чеков, по воде аки посуху, мотовило сбивает с кустов ягоду, и та всплывает на поверхность.

Вот тут-то и приходит черед человека с вилами: ягодную россыпь понтонами подводят к транспортеру, на ленту которого клюква и переправляется вручную. Дальше – по схеме: очистка, переборка, сортировка и, наконец, холодильная камера. Как видите, процесс не такой уж и быстрый, и каждый его этап важен уже сам по себе. А потому на период уборки на ключевые посты здесь назначаются люди не только знающие, но и надежные, авторитетные.

Такие, к примеру, как Григорий Лягуский и Сергей Кравец. Они теперь руководят механизированным звеном на обмолоте, куда входит упомянутая уже пятерка тракторов специальной модификации МТЗ-220 и МТЗ-320. Сергей на плантациях работает уже без малого два десятка лет. Пришел сюда разнорабочим, позже заочно получил высшее образование, а теперь считается одним из лучших руководителей среднего звена.

А есть еще занятый на отвозе А.Н. Колесникович. Мало того, что он механизатор от бога, так еще и классный механик: он запросто приводит в порядок узлы и детали двигателей, что раньше на ремонт отправляли в Минск. Стоит ли говорить, что обмолот на прудах идет бесперебойно.

Как и каждый год, в «Журавинах» не обходятся без новинок. Нынче вот затеяли «переобуть» технику: заменить у тракторов колеса гусеницами.

Резон есть: как ни крути, а колеса основательно повреждают дно чеков, особенно на разворотах, оставляя заметные следы. Гусеницы же подходят для таких работ идеально. Впрочем, это все дело будущего: переоборудование намечено на будущий год.

Что до выборки, то здесь действуют две, по числу транспортеров, бригады, каждая по шесть человек. Работа трудная, а потому и бригадирами здесь назначены люди, сто раз проверенные, – Олег Бача и Виталий Садуха, в обычное время исполняющий обязанности гидротехника.

За сортировку клюквы отвечает многоопытный В.А. Буката. Шесть поточных линий у него под началом. Но сейчас пока задействованы четыре. Во-первых, уборка еще не подошла к своему пику, а во-вторых, к сожалению, нынешний год для садоводов, как и для хлеборобов, оказался не самым урожайным. Нет, в садах было полно яблок, груш и слив. А вот клюква не особо задалась. Ягоды, правда, необычайно крупные, до двух с половиной сантиметров в диаметре, но их меньше, чем планировалось. Тут, как назло, сложились два природных фактора: аккурат во время цветения зачастили дожди, основательно помешавшие опылению, а потом ударила засуха. Как итог: множество ягод просто-напросто не завязалось. Уже ясно, что до прошлогодних 270 тонн недотянуть.

Хорошо еще, что не подвела голубика, давшая 160 тонн ягоды, на 60 тонн больше прошлогоднего. Но все равно обидно, что в очередной раз напомнила о себе зона рискованного земледелия.

…Уж не знаю, заглядывали ли сюда столичные гости, но есть на предприятии один особый участок: здесь чеки не заполняются водой, а сбор ягод ведется вручную. Дело в том, что отсюда клюква идет на экспорт. Да и не в Россию, куда, вообще говоря, отправляется 85 процентов экспортируемой ягоды, а в сеть престижных ресторанов через Ла-Манш, в Англию, с которой у наших многолетние крепкие связи. Понятное дело, у британцев особые требования к качеству: ягоды должны быть даже без намека на механические повреждения, одна в одну по размеру. На участок ручной уборки обычно привлекаются от 50 до 70 человек. Люди в большинстве своем посторонние, так что, при всем к ним уважении, за их работой нужен глаз да глаз. А потому у агрономов, отвечающих за экспортный участок, хлопот хватает – что у опытного Александра Будника, что у его молодого коллеги Максима Макаревича.

…Хоть и неудачным выдался сезон для клюквы, похоронного настроения на плантациях не видно и малейшего признака. Скорее, наоборот: все, с кем мне пришлось в тот день встретиться, прекрасно понимают, что от неудач никто не застрахован, а теперь все должно быть сосредоточено на главной задаче – до минимума свести потери при уборке. И глядя на то, как взаимодействуют все бригады, как четко работает каждое производственное звено, можно уже сегодня сказать, что специалисты «Полесских журавин» выкладываются по максимуму, выполняя поставленные перед ними задачи.

…Пока же здесь намечают строительство новых производственных помещений, где существенно будет изменен ассортимент продукции, поставляемой на внутренний и международный рынки. Но это уже несколько другая история.

Сергей ДОРОХОВ.