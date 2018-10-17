И полная либерализация. Правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года

Правительство постановлением от 17 октября 2018 г. № 743 утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь — страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, Стратегия принята для повышения экономической свободы предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, формирования конкурентной среды и обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности и определяет приоритетные направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу, основные задачи и принципы совершенствования госрегулирования и поддержки развития предпринимательства.

Цель Стратегии — формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Основные задачи — создание благоприятных административно-правовых и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Реализация Стратегии планируется в два этапа:

• переходный этап — 2018 2020 годы (совершенствование институциональной базы и инфраструктуры);

• основной этап — 2021 2030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики).

Для активизации частной предпринимательской инициативы предусматривается:

создание равных условий работы субъектов хозяйствования независимо от форм собственности;

противодействие монополистической деятельности и формирование конкурентной среды;

реформирование госпредприятий, включая передачу госуимущества более эффективному собственнику, выработка мер по контролю за выполнением обязательств по вовлечению неиспользуемого имущества в хозоборот;

разделение функций государства как регулятора и собственника;

проведение оценки законодательства при поступлении предложений о введении административных процедур, электронного контроля; создание единого общедоступного электронного реестра административных процедур, предоставляющего возможность поиска необходимых процедур, исходя из конкретных деловых ситуаций;

обеспечение прохождения административных процедур в электронном виде; ограничение круга лицензируемых видов деятельности только видами деятельности, непосредственно влияющими на национальную безопасность, общественный порядок, здоровье населения и охрану окружающей среды, упрощение лицензионных требований, обеспечение принудительного прекращения действия лицензий только по решению суда;

внедрение механизма оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности;

изменение критериев отнесения субъектов хозяйствования к микро-, малым и средним организациям (с использованием зарубежного опыта);

изменение уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях на предмет соответствия размера ответственности размеру причиненного ущерба и степени общественной опасности деяний;

совершенствование контрольной деятельности на основе неукоснительного соблюдения принципов добросовестности субъектов хозяйствования, приоритета профилактической направленности работы контролирующих органов; повышение уровня судебной защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса;

публикация судебных решений, затрагивающих сферу МСП, в открытом доступе (включая мотивировочную часть решений, постановлений).

В результате реализации Стратегии планируется довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 процентов с нынешних примерно 25%.

Белорусский малый и средний бизнес сегодня — это 110 тысяч юрлиц, 236 тысяч индивидуальных предпринимателей и 54,3 тыс. физических лиц, привлекаемых ИП по трудовым и гражданско-правовым договорам.