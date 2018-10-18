"Евроторг" раскрыл выручку гипермаркетов и "е-доставки"

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из квартального отчета компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Выручка от продаж через розничную сеть компании увеличилась на 12%, до 2,935 млрд рублей.

«Евроторг» раскрыл доходы магазинов разных форматов. По состоянию на 30 сентября 2018 года в компании действовало 677 продуктовых магазинов торговой площадью 306 тыс. кв м. В третьем квартале открылось 50 новых точек, а с начала года — 177.

106 минимаркетов «Евроопт» торговой площадью 6,9 тыс. кв. м, которые расположены преимущественно в малых населенных пунктах, принесли за 9 месяцев 35,4 млн рублей. Это на порядок больше, чем в 2017 году за счет активного роста. Если в начале 2018 года сельских магазинов у «Евроторга» было только 10, то теперь — 106.

Самая большая доля приходится на магазины форматов «Е-маркет» и «Бруснiчка» (их общее количество 444, площадь — 107,1 тыс. кв. м), которые обеспечили 1,299 млрд рублей.

Выручка 89 супермаркетов «Евроопт» (торговая площадь — 79,7 тыс. кв. м) составила 668 млн рублей. 38 гипермаркетов (112,2 тыс. кв. м) принесли 932,73 млн рублей, что на 18 млн рублей меньше, чем за 9 месяцев 2017 года.

Летом этого года «Евроторг» вывел на рынок сеть магазинов бытовой химии и косметики «Магия». 67 торговых объектов торговой площадью 13,4 тыс. кв. м в третьем квартале обеспечили выручку в 8 млн рублей. Как следует из отчета, «Магия» открывается преимущественно в арендованных помещениях, прилегающих к существующим продуктовым магазинам «Евроопт» и «Бруснiчка».

Консолидированный доход интернет-магазинов (e-dostavka.by и Gipermall.by) сложился на уровне 43,4 млн рублей при 0,9 млн заказов. Прирост выручки т e-commerce ускорился до 29,5% к аналогичному периоду прошлого года против 17,8% по итогам полугодия. Доля онлайн-продаж в общем объеме — 4,1%.

Как ранее сообщалось, компания «Евроторг» (ключевые активы — 677 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка») планирует в ближайшие недели провести IPO (первичное публичное размещение акций) в Лондоне и привлечь около 300 млн долларов.