ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Евроторг" раскрыл выручку гипермаркетов и "е-доставки"

19.10.2018 10:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из квартального отчета компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Выручка от продаж через розничную сеть компании увеличилась на 12%, до 2,935 млрд рублей.

«Евроторг» раскрыл доходы магазинов разных форматов. По состоянию на 30 сентября 2018 года в компании действовало 677 продуктовых магазинов торговой площадью 306 тыс. кв м. В третьем квартале открылось 50 новых точек, а с начала года — 177.

106 минимаркетов «Евроопт» торговой площадью 6,9 тыс. кв. м, которые расположены преимущественно в малых населенных пунктах, принесли за 9 месяцев 35,4 млн рублей. Это на порядок больше, чем в 2017 году за счет активного роста. Если в начале 2018 года сельских магазинов у «Евроторга» было только 10, то теперь — 106.

Самая большая доля приходится на магазины форматов «Е-маркет» и «Бруснiчка» (их общее количество 444, площадь — 107,1 тыс. кв. м), которые обеспечили 1,299 млрд рублей.

Выручка 89 супермаркетов «Евроопт» (торговая площадь — 79,7 тыс. кв. м) составила 668 млн рублей. 38 гипермаркетов (112,2 тыс. кв. м) принесли 932,73 млн рублей, что на 18 млн рублей меньше, чем за 9 месяцев 2017 года.

Летом этого года «Евроторг» вывел на рынок сеть магазинов бытовой химии и косметики «Магия». 67 торговых объектов торговой площадью 13,4 тыс. кв. м в третьем квартале обеспечили выручку в 8 млн рублей. Как следует из отчета, «Магия» открывается преимущественно в арендованных помещениях, прилегающих к существующим продуктовым магазинам «Евроопт» и «Бруснiчка».

Консолидированный доход интернет-магазинов (e-dostavka.by и Gipermall.by) сложился на уровне 43,4 млн рублей при 0,9 млн заказов. Прирост выручки т e-commerce ускорился до 29,5% к аналогичному периоду прошлого года против 17,8% по итогам полугодия. Доля онлайн-продаж в общем объеме — 4,1%.

Как ранее сообщалось, компания «Евроторг» (ключевые активы — 677 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка») планирует в ближайшие недели провести IPO (первичное публичное размещение акций) в Лондоне и привлечь около 300 млн долларов.

 
 
Ссылка на источник 189
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 30 сентября 2018 года в компании действовало 677 продуктовых магазинов общей площадью 306 тыс. кв м. В третьем квартале открылось 50 новых точек, а с начала...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусское Минобороны попытается истребовать долг с российского производителя "Градов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика