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Некоторые марки автомобильного топлива с 21 октября подорожают в Беларуси на 1 копейку

20.10.2018 15:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Некоторые марки автомобильного топлива с 21 октября подорожают в Беларуси на 1 копейку
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки топлива подорожают на АЗС в Беларуси с 21 октября на 1 копейку, цена самого популярного бензина АИ-92-К5-Евро останется без изменений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

С 21 октября на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит Br1,48, АИ-98-К5-Евро - Br 1,69, ДТ - Br1,48.

Цена самого популярного у белорусских автомобилистов бензина АИ-92-К5-Евро остается без изменений - Br1,39.

По информации концерна, предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. "С октября 2017 по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5%. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2%", - отметили в "Белнефтехиме".

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $83,5 за 1 баррель.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки топлива подорожают на АЗС в Беларуси с 21 октября на 1 копейку, цена самого популярного бензина АИ-92-К5-Евро останется...
 
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