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С 1 ноября трудовые пенсии белорусов в среднем увеличатся на 5,3%
24.10.2018 — Новости Экономики | Полесская правда
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Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
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