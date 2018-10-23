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С 1 ноября трудовые пенсии белорусов в среднем увеличатся на 5,3%

24.10.2018 — Новости Экономики | Полесская правда  
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С 1 ноября трудовые пенсии белорусов в среднем увеличатся на 5,3%
В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий Указ №419 «О повышении пенсий» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 октября, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

 

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