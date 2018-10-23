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Министр ЕЭК рассказал об ошибках Россельхознадзора при применении стандартов к белорусскому молоку

24.10.2018 12:14 — Новости Экономики | БелТА  
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Министр ЕЭК рассказал об ошибках Россельхознадзора при применении стандартов к белорусскому молоку
Фото из архива

24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал об ошибках, допущенных Россельхознадзором при применении межгосударственных стандартов ЕАЭС к белорусской молочной продукции, которые привели к введению ограничений на ее поставки в Россию.

Виктор Назаренко напомнил, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 16 июля ввела временные ограничения в отношении белорусских предприятий в связи с повторным выявлением нитратов в питьевом молоке. "При этом Россельхознадзор применял межгосударственный стандарт ГОСТ 32257-2013 "Молоко и молочная продукция. Метод определения нитратов и нитритов", включенный в перечень стандартов к техрегламенту на молоко, - пояснил он. - А ограничения поставок вводились в связи с несоответствием продукции техническому регламенту союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Согласно техрегламенту на пищевые добавки не допускается использование консервантов, в том числе при производстве молока. Это требование исключает возможность применения нитрата натрия (Е251) и нитрата калия (Е252) в качестве пищевых добавок с технологической функцией "консервант" при производстве молока".

Вопрос, связанный с обнаружением лабораториями Россельхознадзора консервантов (нитратов) в готовой молочной продукции белорусских предприятий, рассматривался 18 июля в ЕЭК на совещании с участием представителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, технического регулирования и экспертов научно-исследовательских учреждений государств союза. "В результате обсуждения темы сделаны выводы о неправомерности применения указанного стандарта для контроля содержания консервантов Е251 и Е252 в готовой молочной продукции на соответствие требованиям техрегламента на пищевые добавки и отсутствии доказательств вреда нитратов для здоровья человека в пределах фоновых уровней, - подчеркнул министр ЕЭК. - По итогам совещания комиссия направила в Россельхознадзор разъяснения о порядке применения межгосстандарта ГОСТ 32257-2013".

Вопрос о введении Россельхознадзором временных ограничений рассмотрен 17 сентября в ЕЭК во время консультаций с участием представителей уполномоченных органов стран ЕАЭС. "Принято решение о вынесении его на рассмотрение Коллегией ЕЭК", - добавил Виктор Назаренко.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
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24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко в...
 
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