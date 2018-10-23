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Силовики задержали главу Пуховичского райисполкома и крупного бизнесмена

24.10.2018 18:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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В понедельник, 22 октября, в Пуховичском районе произошли массовые задержания как местных высоких чиновников, так и бизнесменов. Об этом TUT.BY сообщили пользователи и подтвердили источники в бизнес-кругах.


В 2015 году тогдашний губернатор Минской области Семен Шапиро (справа) вручал свидетельство председателя Пуховичского райисполкома Сергею Ленковцу. Фото: gorka.by

«На днях задержали руководителя района Сергея Ленковца, гендиректора „Пуховичского агропродукта“ Ивана Гумовского и еще ряд управленцев», — сообщили пользователи.

«В понедельник, 22 октября, много человек задержали. У каждого своя история. Насколько я знаю, инкриминируется получение и дача взяток», — сказал знакомый Гумовского.

Сергей Ленковец возглавил Пуховичский райисполком в конце 2015 года. До этого шесть лет был председателем Березинского райисполкома. После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии четыре года работал главным зоотехником в колхозе «Свислочь» (теперь ОАО «Голоцк»). С 2003 по 2009 год был руководителем хозяйства.

Председатель Совета директоров, генеральный директор ЗАО «Пуховичский агропродукт» Иван Гумовский — довольно известный предприниматель. Первое его предприятие было создано более 25 лет назад. Теперь это холдинг, в состав которого входят «Пуховичиторг» (сеть магазинов), «Пуховичимясопродукт», «Пуховичиагрострой», свинокомплекс «Пуховичи», колхоз «Шершуны-Агро», туристический комплекс «Дукорский маёнтак», компания «БелИнАвто». Им создано 1200 рабочих мест. В 2016 году Гумовский был назван «Человеком года Минщины». Удостоен благословения папы римского Бенедикта XVI и золотой медали римско-католической церкви за вклад в строительство костела в Марьиной Горке.


Иван Гумовский. Фото: gorka.by

В приемной председателя Пуховичского райисполкома не подтвердили, но и не опровергли информации о задержании Ленконца, потому что «не располагают информацией о местонахождении руководителя и не уполномочены предоставлять комментарии».

Иван Гумовский был недоступен по мобильному телефону. Последний раз он выходил в Viber 22 октября. В компаниях группы «Пуховичский агропродукт» заявили, что не владеют ситуацией.

Получить оперативный комментарий в силовых структурах не удалось.

 
 
Ссылка на источник 245
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В понедельник, 22 октября в Пуховичском районе произошли массовые задержания как местных высоких чиновников, так и бизнесменов. Об этом TUT.BY сообщили пользователи и...
 
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