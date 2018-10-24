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МИД Украины: Посещать украинцам Беларусь потенциально опасно, об этом мы будем говорить с Минском

25.10.2018 00:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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На территории Беларуси действуют российские спецслужбы, потому посещать украинцам Беларусь потенциально опасно. Об этом Павел Климкин заявил в интервью Rzeczpospolita. Перевод статьи МИД Украины выложил на официальной странице в Facebook.


Фото: Reuters

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», — заявил Климкин в ответ на вопрос журналиста о задержаниях в Беларуси граждан Украины Павла Шаройко и Гомеле и нашедшимся в российском СИЗО">Павла Гриба.

При этом дипломат отметил, что в двусторонних политических и экономических отношениях между странами нет глобальных проблем.

Напомним, в Гомеле 25−26 октября пройдет I Форум регионов Беларуси и Украины. Как анонсировалось, в мероприятии примут участие президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Запланированы переговоры, консультационный совет и выставка.

Как ранее заявлял в интервью TUT.BY глава белорусского МИД Владимир Макей, мероприятие «послужит очередным импульсом для развития сотрудничества» между странами.

— Мы видим свою задачу в том, чтобы создавать условия для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения. Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами, — отметил Макей.

 
Теги: Гомель
 
 
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При этом дипломат отметил, что в двусторонних политических и экономических отношениях между странами нет глобальных проблем.
 
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