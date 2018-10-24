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Почти треть акций "Евроторга" может быть продана на Лондонской бирже за 250 млн долларов

25.10.2018 00:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» (ключевые активы — 680 магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка») установил диапазон цены первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне 6,95−7,95 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении на Лондонской фондовой бирже.

В рамках IPO будут выпущены глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании. «Евроторг» рассчитывает выручить около 250 млн долларов. Объем размещения предположительно составит 29,1−32,3% от акционерного капитала компании после IPO.

Стоимость компании оценена в 689−789 млн долларов.

Окончательная цена акций будет объявлена ориентировочно 7 ноября. Тогда же, как ожидается, начнутся торги бумагами ритейлера на бирже.

В целом «Евроторг» «рассчитывает использовать доходы от продажи акций для дальнейшего снижения доли заемных средств и сокращения задолженности в иностранной валюте».

В октябре 2017 года ритейлер укрепил свое финансовое положение преимущественно благодаря размещению еврооблигаций на сумму 350 млн долларов.

Руководители «Евроторга» планировали начать встречи с инвесторами 24 октября.

Гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков сказал, что доволен первыми откликами инвестиционного сообщества, и надеется, что «впереди многолетний рост, поскольку розничный рынок в Беларуси продолжает переходить к современным форматам торговли», а компания имеет хорошие возможности, чтобы извлечь из этого выгоду, пишет FT.

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Евроторг» контролирует в общей сложности почти 750 магазинов «Евроопт», «Бруснiчка» и «Магия». Компания развивает интернет-магазины E-dostavka.by и Gipermall.by. Доля онлайн-продаж в общем объеме — 4,1%.

Основными акционерами «Евроторга» являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.

 
 
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В целом "Евроторг" "рассчитывает использовать доходы от продажи акций для дальнейшего снижения доли заемных средств и сокращения задолженности в иностранной...
 
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