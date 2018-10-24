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Форум регионов Беларуси и Украины открывается в Гомеле

25.10.2018 07:13 — Новости Экономики | БелТА  
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле, сообщает БЕЛТА.

В первый день форума, 25 октября, пройдет заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и переговоры компаний двух стран. Рабочая группа рассмотрит увеличение взаимного присутствия на рынках Беларуси и Украины сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, на тематических мероприятиях обсудят развитие речного судоходства между Беларусью и Украиной, сотрудничество в образовательной сфере и молодежной политике, а также в области науки и технологий. В программе форума 26 октября - пленарное заседание "Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины".

На форуме ведущие белорусские и украинские компании продемонстрируют свои разработки и продукцию в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности, туризма. В течение двух дней во Дворце легкой атлетики будет работать выставка продукции регионов Беларуси и Украины, в которой примут участие более 140 производителей, и ярмарка ремесленников. Отдельно на площади Ленина презентуют крупногабаритную технику белорусских промышленных гигантов.

Товарооборот Беларуси и Украины в январе-августе 2018 года увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт вырос на 23,5%, импорт из Украины - на 24,4%. Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларуси, по импорту - четвертое место.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле, сообщает БЕЛТА. В первый день форума, 25 октября, пройдет заседание...
 
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