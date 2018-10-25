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СК подтвердил задержания в Пуховичском районе
26.10.2018 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности расследуется «в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного комитета и иных лиц».
В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Какие-либо подробности Следственный комитет не сообщает.
Напомним, ранее TUT.BY сообщил, что в понедельник, 22 октября, в Пуховичском районе произошли массовые задержания как местных высоких чиновников, так и бизнесменов. По нашим сведениям, задержан руководитель района Сергей Ленковец, гендиректор «Пуховичского агропродукта» Иван Гумовский и еще ряд управленцев — всего семь человек.
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Отмечается, что уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности расследуется "в отношении председателя Пуховичского районного исполнительного...
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