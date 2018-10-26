Торговым сетям умерят аппетит. Бонусы поставщиков ритейлу хотят ограничить 5%

Совокупный размер вознаграждения, которое торговые сети смогут брать с поставщиков продовольствия, не должен превышать 5% от объема поставки. Такая норма предусмотрена в проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам торговли и общественного питания, который вынесен на общественное обсуждение .





Как следует из обоснования законопроекта, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с заинтересованными рассмотрело предложения Комитета госконтроля о закреплении на законодательном уровне нормы, ограничивающей суммарный размер платежей различного характера поставщикам продовольственных товаров в пользу торговых сетей, а также введение ответственности за несоблюдение указанных требований.

В целях оценки социально-экономического эффекта от введения госрегулирования размера вознаграждений, премий, бонусов, маркетинговых и иных услуг, направленных на продвижение товаров, МАРТ проведен опрос 46 поставщиков продовольственных товаров (молочная и мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары, плодоовощная продукция, безалкогольные напитки) и 50 крупных, средних и мелких субъектов торговли. Кроме того, была запрошена позиция по указанному вопросу Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром», Белкоопсоюза и региональных властей.

Согласно данным проведенного опроса 41% поставщиков, в том числе ряд отечественных товаропроизводителей («Гомельский мясокомбинат», «Барановичихлебопродукт», «Молочный мир», «Молочный гостинец», «Здравушка-Милк», «Лидахлебопродукт», «Борисовский комбинат хлебопродуктов» и др.), не производят дополнительные платежи в пользу торговых сетей в принципе, но вместе с тем их продукция представлена в крупных торговых сетях: «Евроопт», «Корона», «Рублёвский», «Алми», «Соседи» и др.

Соответственно 59% опрошенных поставщиков производят различного рода допплатежи в пользу субъектов торговли, как правило, на договорной основе. В среднем для отдельного поставщика сумма всех выплат в январе-июне 2018 г. составила от 0,0019 до 12,34% от фактического объема поставленных товаров, в 2017 г. — от 0,0013% до 11,43%. При этом 34% поставщиков отметило, что инициатором таких платежей выступают торговые сети. По мере роста рыночной власти торговых сетей и насыщения потребительского рынка товарами производители вынуждены идти на стимулирующие меры торговых сетей для того, чтобы попасть на полки магазинов, говорится в обосновании.

Предложение об ограничении размера дополнительных платежей поддержали 37% опрошенных поставщиков, а также «Белгоспищепром», Брестский, Витебский, Гомельский, Минский и Могилевский облисполкомы, Белкоопсоюз. Гродненский облисполком и Мингорисполком не поддержали данное предложение.

Соответствующая оценка проведена МАРТ на основе представленных торговыми сетями данных за 2017 год. Так, при отмене дополнительных платежей только в четырех крупных торговых сетях Беларуси (доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров за 2016 год составила 24,6%) на молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары, плодоовощную продукцию и безалкогольные напитки произойдет увеличение торговых надбавок и, соответственно, рост цен до 14%. Это может повлечь дополнительный прирост индекса потребительских цен порядка 0,30−0,35 процентных пункта.

Вместе с тем по предложению концерна «Белгоспищепром», Комитета госконтроля и с учетом рассмотрения данного вопроса на согласительном совещании в Совмине с участием первого вице-премьера Александра Турчина вопрос об ограничении размера дополнительных платежей различного характера поставщиками продовольственных товаров, произведенных в Беларуси, в пользу торговых сетей включен в проект закона. Он предусматривает установление совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого сетевику в связи с приобретением определенного количества таких товаров, а также платы за оказание определенных услуг не более 5% от цены приобретенных продовольственных товаров, говорится в документе.