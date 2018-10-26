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Нефтетрейдер вытеснил Беларусбанк из топ-10 налогоплательщиков Минска

27.10.2018 07:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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По итогам девяти месяцев текущего года в рейтинге 10 крупнейших плательщиков Минска произошло одно любопытное изменение. Нефтетрейдер «Славнефтехим» выдавил из десятки крупнейший банк страны.


Фото: russneft.ru

Список 9 крупнейших налогоплательщиков остался без изменений: «Газпром трансгаз Беларусь», «Белорусская нефтяная компания», «Минскэнерго», «Табак-инвест», «Велком», «Мобильные ТелеСистемы», «Минский завод виноградных вин», «ЛУКОЙЛ Белоруссия», «Минск Кристалл». По сравнению с данными за январь-август произошло одно изменение: место Беларусбанка занял «Славнефтехим».

10 компаний уплатили суммарно в казну 2,7 млрд рублей. Они сформировали треть доходов консолидированного бюджета Минска, говорится в сообщении ИМНС по Минску.

«Славнефтехим» является дочерним предприятием «РуссНефти», которая контролируется семьей Михаила Гуцериева, и представляет ее интересы в Беларуси в рамках соглашения с концерном «Белнефтехим», говорится на сайте российской компании.

Основными видами деятельности предприятия являются: переработка нефти на белорусских НПЗ, обеспечение потребителей Беларуси нефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса республики и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего Зарубежья, Восточной Европы и Балтии.

За время работы на белорусском рынке предприятием было поставлено в Беларусь около 9 млн тонн нефти и переработано на крупнейших нефтехимических заводах республики более 5 млн тонн сырья. Реализация полученных нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок Беларусп осуществляется в соответствии с протоколом, ежемесячно утверждаемым «Белнефтехимом» и Минэкономики.

В начале 2018 года Михаил Гуцериев в интервью TUT.BY рассказал, что «Славнефтехим» уже 19 лет на рынке, поставляет нефть и на Мозырский НПЗ, и на «Нафтан». В год перерабатывает от 500 тысяч до 1 млн тонн нефти. Все зависит от выделенных квот. «Продаем нефтепродукты. Это позволяет зарабатывать неплохие деньги. Но мы не вывозим их из Беларуси, а инвестируем здесь. Все нефтяные деньги остаются в стране. Я еще не вывез из Беларуси ни одного цента. Ни на Запад, ни в Россию», — заверил он.

Во 2-м квартале 2018 года «Русснефть» через «Славнефтехим» поставила в Беларусь 69,6 тыс. тонн нефти на давальческой основе на основании договора процессинга с «Нафтаном».

В конце июля 2018 года «РуссНефть» продала белорусскую «дочку» за 1,8 млн долларов, говорилось в отчетности компании. Покупатель не раскрывался. До сих пор «Славнефтехим» числится на сайте «РуссНефти» в качестве афилированной компании. Источник TUT.BY предположил, что «это была техническая сделка».

По данным агентства Аргус, в течение последних двух лет больше всего российских нефтепродуктов отгружалось в Беларусь с Орского НПЗ «Фортеинвеста», основным владельцем которого является семья Михаила Гуцериева. Но с недавних пор Россия ограничила поставки нефтепродуктов со своих заводов.

Получить комментарий в «Славнефтехиме» не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Список 9 крупнейших налогоплательщиков остался без изменений: "Газпром трансгаз Беларусь", "Белорусская нефтяная компания", "Минскэнерго", "Табак-инвест", "Велком",...
 
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