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Нефтетрейдер вытеснил Беларусбанк из топ-10 налогоплательщиков Минска
27.10.2018 07:33 — Новости Экономики | Tut.by
По итогам девяти месяцев текущего года в рейтинге 10 крупнейших плательщиков Минска произошло одно любопытное изменение. Нефтетрейдер «Славнефтехим» выдавил из десятки крупнейший банк страны.
Список 9 крупнейших налогоплательщиков остался без изменений: «Газпром трансгаз Беларусь», «Белорусская нефтяная компания», «Минскэнерго», «Табак-инвест», «Велком», «Мобильные ТелеСистемы», «Минский завод виноградных вин», «ЛУКОЙЛ Белоруссия», «Минск Кристалл». По сравнению с данными за январь-август произошло одно изменение: место Беларусбанка занял «Славнефтехим».
10 компаний уплатили суммарно в казну 2,7 млрд рублей. Они сформировали треть доходов консолидированного бюджета Минска,
«Славнефтехим» является дочерним предприятием «РуссНефти», которая контролируется семьей Михаила Гуцериева, и представляет ее интересы в Беларуси в рамках соглашения с концерном «Белнефтехим», говорится на сайте российской компании.
Основными видами деятельности предприятия являются: переработка нефти на белорусских НПЗ, обеспечение потребителей Беларуси нефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса республики и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего Зарубежья, Восточной Европы и Балтии.
За время работы на белорусском рынке предприятием было поставлено в Беларусь около 9 млн тонн нефти и переработано на крупнейших нефтехимических заводах республики более 5 млн тонн сырья. Реализация полученных нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок Беларусп осуществляется в соответствии с протоколом, ежемесячно утверждаемым «Белнефтехимом» и Минэкономики.
В начале 2018 года Михаил Гуцериев в
Во 2-м квартале 2018 года «Русснефть» через «Славнефтехим» поставила в Беларусь 69,6 тыс. тонн нефти на давальческой основе на основании договора процессинга с «Нафтаном».
В конце июля 2018 года «РуссНефть» продала белорусскую «дочку» за 1,8 млн долларов, говорилось в отчетности компании. Покупатель не раскрывался. До сих пор «Славнефтехим» числится на сайте «РуссНефти» в качестве афилированной компании. Источник TUT.BY предположил, что «это была техническая сделка».
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Список 9 крупнейших налогоплательщиков остался без изменений: "Газпром трансгаз Беларусь", "Белорусская нефтяная компания", "Минскэнерго", "Табак-инвест", "Велком",...
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