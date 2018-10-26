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Частным производителям придется подвинуться? Власти хотят усилить позиции "Минск Кристалла"
27.10.2018 08:03 — Новости Экономики | Tut.by
Роль госхолдинга «Минск Кристалла» на рынке алкогольной продукции Беларуси планируется существенно усилить. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.
«На совещании президент четко сказал: надо усилить монополию. А самая большая доля рынка у нас у [госхолдинга] „Минск Кристалла“. Это означает что частным производителям и импортерам надо будет подвинуться. Думаю, будут еще совещания, предложения будут вноситься. Власти говорят, работайте больше на экспорт. Попасть тоже непросто. Мест свободных нет. Везде хватает производителей. И в разных странах разная культура пития. Что здесь идет на ура, то в условной Франции уже нет», — сказал один из участников рынка.
«Когда создавался госхолдинг, то была цель нарастить его совокупную долю по крепкому алкоголю до 70%. Сейчас, по разным оценкам, 55−60%. Есть вопросы во взаимоотношениях с сетями, с попаданием на полку, с расчетами… Финансовое положение далеко не идеальное у наших заводов. Надо учитывать соцнагрузку госпредприятий. Частники от этого далеки. Экспорт в основном привязан к российскому рынку и растет не так быстро как хотелось. Не хватает и централизованного управления. Вроде бы холдинг, но у каждого [завода] много начальников. В общем
Он утверждает, что «задачи вытеснить частника [с помощью административного ресурса] не стоит». «Должны быть единые правила игры. И если частник исправно пополняет бюджет, наращивает экспорт, то зачем его притормаживать? Его надо поставить в пример руководителям госзаводов и спросить, почему вы так не можете», — пояснил собеседник.
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Когда создавался госхолдинг, то была цель нарастить его совокупную долю по крепкому алкоголю до 70%. Сейчас, по разным оценкам, 55−60%. Есть вопросы во...
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