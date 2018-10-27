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"Ведомости": Минобороны России разместит новейшие комплексы "Самарканд" в том числе в Беларуси
28.10.2018 14:30 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство обороны России разместит новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области и Беларуси, сообщают «Ведомости». Ведомство
Согласно документации тендера (с содержанием документации о закрытом аукционе на
Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн российских руб. (почти миллион долларов. — Прим. TUT.BY), источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.
Согласно информации на сайте Минобороны, новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд» поступили на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота в прошлом году. Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики. Как
НАТО обвиняет Россию в милитаризации Калининградской области и модернизации военных объектов в самом западном регионе страны,
Особую тревогу Запада, в частности, вызывает размещение под Калининградом ракетных комплексов «Искандер». А в октябре телекомпания CNN на основании данных спутникового наблюдения сообщила, что российские военные модернизировали хранилища ядерных зарядов в регионе.
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Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской...
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