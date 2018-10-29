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Бюджет-2019: резервный фонд президента сдулся, доходы от "перетаможки" и расходы на СМИ подросли

30.10.2018 07:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Подробности о доходах и расходах республиканского бюджета на 2019 год стали известны после опубликования проекта на странице в Facebook депутатом Анной Канопацкой. И хотя, как ранее неоднократно сообщалось, бюджет считался по базовому сценарию, предусматривающему очень скромный рост экономики, некоторые статьи выросли весьма прилично.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К примеру, в будущем году планируется серьезный прирост по статье «безвозмездные поступления от иностранных государств», по которой проходит в том числе «перетаможка» — поступления должны вырасти на 42%, до 1,7 млрд рублей, в том числе за счет роста цен на нефть и с учетом того, что недавно Россия подтвердила договоренность о перечислении этих средств и в 2019 году.

Всего доходы республиканского бюджета запланированы на уровне 23,5 млрд рублей (+0,1% к оценке 2018 года). Фактическое отсутствие роста в Минфине объясняют более консервативной ценой нефти и началом в России налогового маневра, снижающего объемы поступлений в бюджет экспортных пошлин.

При этом прирост налоговых доходов ожидается на уровне 14,5%, а пошлин и других сборов от внешнеэкономической деятельности — на 17,9%. Практически на уровне нынешнего года (134 млн рублей) в бюджет заложены поступления от штрафов.

Неравномерным будет прирост расходов средств. К примеру, на обслуживание госдолга из республиканского бюджета пойдет 3 млрд рублей (+17,3%), а расходы на общегосударственную деятельность вырастут на 2,2%, до 10,250 млрд рублей. Кстати, в бюджете-2019 не заложено серьезной суммы на статью «выборы и референдумы» — всего 539 тысяч рублей после 19,4 млн в прошлом году, когда в стране проходили выборы в местные советы. Так что, вероятно, в следующем году серьезных политических кампаний не планируется.

До скромных 210 млн рублей сжимается в 2019-м году резервный фонд президента. Впрочем, в прошлом году уже после нулевого чтения этот фонд вырос в 2,7 раза, до 1,2 млрд рублей.

Расходы на национальную оборону в будущем году вырастут на 11%, суды, правоохранительную деятельность и безопасность — на 9% (хотя, к примеру, на органы госбезопасности рассчитывают потратить на 16% больше, чем в 2018-м). На 28,5 должны вырасти расходы на экономику, причем по статье «сельское хозяйство» запланирован небольшой, но минус (минус 2,3%). На здравоохранение в будущем году потратят только из республиканского бюджета на 14% больше, на образование — на 19,5%, а вот расходы на СМИ вырастут сразу на треть, до 151,2 млн рублей. Основной объем финансирования традиционно «съест» телевидение и радио.

Лимит внутреннего государственного долга Беларуси предлагается утвердить в размере 10 млрд рублей; внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3,1 млрд рублей; лимит внешнего госдолга — в размере 21 млрд долларов (на нынешний год — 19,6 млрд), внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3 млрд долларов.

Расчет бюджета-2019 велся исходя из прироста ВВП на 2,1%, инфляции — 5% (декабрь к декабрю), ставки рефинансирования — 10%, цене нефти — 60 долларов за баррель, курса доллара — 2,2160 белорусского рубля и 69 — российских.

Во сколько бюджету-2019 обойдутся зарплаты, пенсии и льготники

 
 
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На здравоохранение в будущем году потратят только из республиканского бюджета на 14% больше, на образование - на 19,5%, а вот расходы на СМИ вырастут сразу на треть, до...
 
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