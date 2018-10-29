Экономика на подъеме, но есть проблемы. Румас пожурил две области

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета министров потребовал не растерять достигнутые экономикой положительные тенденции. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.



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Румас обратил внимание на экспорт товаров и услуг, который в январе−августе увеличился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост поставок наблюдается по всем группам товаров. Сальдо внешней торговли положительное — 580 млн долларов, в то же время этот показатель на 210 млн меньше, чем за январь−август прошлого года.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом по итогам января−сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений. Экономика выросла на 3,7% при прогнозе +3,3%, профицит республиканского бюджета — 3,38 млрд рублей, или 3,8% к ВВП. «Это позволило полностью и в срок рассчитаться по долгам. В целом результаты неплохие, но динамика ВВП начала замедляться. В Гомельской и Могилевской областях не выполнены ключевые показатели эффективности по валовому региональному продукту. Существенное влияние на развитие этих регионов оказало снижение объемов сельскохозяйственного производства, вместе с тем оба эти региона среди „передовиков“ по росту затрат. По темпам роста экспорта товаров эти области являются замыкающими. Прошу руководителей этих регионов сконцентрироваться на оценке года и мерах, которые позволят выполнить эти показатели», — сказал Сергей Румас.

Сложная ситуация в сельском хозяйстве вызвана непростыми погодными условиями, из-за которых существенно снизился урожай зерновых и зернобобовых культур. «В результате в растениеводстве просели на 4,1% к уровню прошлого года. Сейчас уже завершаем уборку, глава государства установил срок окончания всех работ — 7 ноября», — добавил премьер-министр.

Румас отметил неплохие темпы роста производства работ в строительной отрасли. «В то же время темпы роста объемов строительства жилья снижаются — пока 91,1%. Также есть проблемы с выполнением заданий по экспорту услуг. Прошу министра архитектуры и строительства доложить о ситуации в отрасли, как идет строительство важнейших инфраструктурных проектов, какие вопросы есть по финансированию и возведению жилья, а также в чем заключается причина снижения экспорта услуг и какие имеются наработки для его наращивания», — сказал руководитель правительства.

Он обратил внимание, что до завершения календарного года осталось два месяца. «Сегодня требуется принятие оперативных мер, чтобы активизировать развитие экономики, не нарушая ее сбалансированности, и обеспечить выполнение поставленных перед правительством задач. Базовые подходы известны, они отражены в программе деятельности правительства, которую завтра оно представит в парламенте, — отметил Румас. — Стоит задача до конца года как минимум удержать положительные тенденции, сложившиеся в экономике. От этого зависит выполнение пятилетки. Прошу сконцентрироваться на конкретных мерах, которые позволят обеспечить выполнение задач в текущем году».