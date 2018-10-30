Румас: власти готовы отказаться от уголовного преследования за налоговые нарушения

Белорусской экономики жизненно необходимы инвестиции и проекты частного бизнеса, заявил премьер-министр Сергей Румас, представляя в парламенте программу правительства. Государство при этом готово пойти на серьезные шаги, вроде отмены уголовного преследования за нарушения в сфере налогового законодательства.



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Он отметил, что программа вмонтирована в действующую систему документов, определяющих развитие страны, призванных повысить устойчивости страны к внешним и внутренним вызовам.

Программа отличается некоторыми особенностями — равенство всех форм собственности, невмешательства в здоровую конкуренцию. Главный целевой ориентир — повышение жизненного уровня белорусского народа. В частности, Румас заявил о необходимости «создать условия для достойного уровня заработка белоруса».

Программой предусмотрено разделение функций собственника и регулятора при управлении госсобственности, декриминализация экономических рисков, прорабатываются вопросы отмены уголовного преследования за нарушения в сфере налогового законодательства. Развитие сферы услуг, масштабная цифровизация, устойчиво низкий уровня инфляции, совершенствования инвестиционной политики, снижение региональной дифференциации.

Румас напомнил про принятую стратегию развития предпринимательства «Необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой поддержкой. Нам жизненно необходим рост инвестиций частного бизнеса», — подчеркнул он.

Премьер рассказал, что комплексно переработан проект новой редакции Налогового кодекса, акцент сделан на упрощение администрирования и снижение налоговой нагрузки, предстоит работа над развитием финансового рынка.

Одним из важнейших позиций он назвал совершенствование управление госсобственностью, в том числе стратегическими предприятиями — таких 3,5 тысячи, причем нынешние возможности госорганов их контролировать ограничены, здесь Румас анонсировал серьезные изменения.