В феврале этого года КГК сообщил, что бывший антикризисный управляющий обанкротившегося «КИМа» незаконно начислял себе зарплату в трехкратном размере. В марте обвинение в хищении предъявили и его коллеге-главбуху. 30 октября суд Железнодорожного района Витебска начал слушания по уголовному делу о коррупции на «КИМ».

В уголовном деле — три бывших работника фабрики: 58-летняя главный бухгалтер, антикризисный управляющий и руководитель иностранного предприятия, на счета которого переводили часть финансов.

Всех троих обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору.

«КИМ» признали банкротом в феврале 2015 года. Экономический суд постановил ликвидировать предприятие. Был назначен антикризисный управляющий, которому предстояло рассчитаться с кредиторами и погасить задолженности по зарплате за счет продажи имущества фабрики.

По закону антикризисный управляющий получает зарплату каждый месяц вне очереди. Она рассчитывается, исходя из среднемесячной заработной платы по стране. Однако позже стало известно, что антикризисный управляющий и главный бухгалтер разорившегося предприятия необоснованно начисляли себе завышенную зарплату.

Антикризисный управляющий дал указание главбуху начислять ему зарплату в три раза выше положенной. С февраля по декабрь 2017 года руководитель получил более 14 тысяч рублей.

Бывший антикризисный управляющий провел в СИЗО почти три недели — с 3 по 21 марта.

Экс-главбух «КИМ» привели под конвоем. За 2 года она начислила себе около 26,5 тысячи рублей. Чтобы огласить полный список ее завышенных перечислений в банк на свой зарплатный счет, прокурору потребовался целый день.

Третья фигурантка уголовного дела — гражданка России, бывшая руководительница одного из предприятий в Ставрополе. Часть средств обанкротившейся витебской фабрики поступала на его счета.

Работники предприятия-банкрота обращались к властям по вопросу выплаты зарплаты. Планировалось, что задолженность ликвидируют за счет бюджета. На следующие заседания суда вызовут экс-сотрудников «КИМ» — в качестве свидетелей.

Представитель ОАО «КИМ» подал гражданский иск для взыскания компенсации с обвиняемых.