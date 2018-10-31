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"Чистая провокация". Задержан бизнесмен Аркадий Израилевич
01.11.2018 09:44 — Новости Экономики | Tut.by
Силовики задержали известного минского бизнесмена Аркадия Израилевича. Данную информацию TUT.BY подтвердили информированные источники. Как сообщала
«Аркаши стало слишком много [в информационном поле]. А когда у тебя еще много недоброжелателей…», — констатировал знакомый бизнесмена. Еще один собеседник надеется, что завтра «[по истечении 72 часов] Аркадий Львович окажется на свободе», потому что была «чистая провокация». «Никто взятки не давал. Это неправда. Была подставная риелтор», — утверждает он.
Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске.
Несколько лет назад бизнесмен
Однако большую известность он приобрел в текущем году тем, что защищал владельцев ресторана «Поедем, поедим», который открылся в Куропатах. Бизнесмен подал в суд на газету «Новы час», которая написала, что он якобы является конечным бенефециаром этого заведения. Но проиграл процесс. Прокуратура Советского района Минска сначала направила апелляционный протест на решение суда, но достаточно
Аркадий Израилевич не ответил на вопросы в мессенджерах. Получить комментарий в силовых ведомствах не удалось.
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Он приобрел известность в текущем году тем, что защищал владельцев ресторана "Поедем, поедим", который открылся в Куропатах.
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