«Белкоопсоюз» провел республиканский семинар на базе Глусского района



Наверное, нет такого человека в Глуске, который не заметил бы изменений, произошедших за последние месяца два в торговых объектах местного райпо. Но самые большие метаморфозы случились с универсамом «Глусчанка» и отделом по продаже кулинарных изделий — они, переехав в здание напротив, успешно освоили первый этаж магазина «Промтовары», по-старому «Универмага». «Глусчанка» стала еще одним «Родным кутом», а «Кулинария» превратилась в уютное и востребованное у глусчан кафе «Еда. Кофе».

Всё это — результат подготовки местных кооператоров к республиканскому семинару-совещанию Белкоопсоюза, где рассматривалось применение современных методов торговли. Семинар прошел 26 октября в Глусском районе, его работу возглавил председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, участниками были работники аппарата управления, заместители председателей облпотребсоюзов, председатели районных потребительских обществ страны, руководители других предприятий отрасли.







Как отметил во время открытия семинара-совещания Валерий Иванов, Глусский, Кировский районы и город Бобруйск местом проведения этого республиканского семинара выбраны не случайно. Это наиболее отдаленные точки Могилёвской области, материальная база объектов потребкооперации здесь неплохая, но несколько консервативная, как и методы торговли. Розничный товарооборот райпо доходит до 60 процентов, но организация торгового обслуживания населения всё же оставляет желать лучшего. И чтобы изменить ее к лучшему, здесь за последние два месяца, в том числе и в рамках подготовки к семинару, сделано немало. Да, потребительские общества понесли материальные затраты, но это необходимые затраты, более того, вкладываться в развитие и модернизацию надо постоянно. Между тем некоторые предприятия отрасли, например, хлебозаводы, работают по старинке, подчеркнул председатель Белкоопсоюза, если раньше потребкооперация выпускала 60 процентов всех хлебобулочных изделий, то сегодня только 20, потому что не улучшается качество продукции, не расширяется ассортимент. Между тем стояние на месте губительно. В Глусском районе доля райпо в розничном товарообороте превышает 50 процентов, это не самый низкий, но и не самый высокий показатель. Что делается для того, чтобы эта и другие позиции местного потребительского общества улучшались, и предстоит увидеть во время посещения объектов, сказал Валерий Иванов и предложил участникам семинара активно включиться в его работу, высказываться, делать замечания, задавать вопросы, вносить предложения.

Гостей района также поприветствовал председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха, рассказал об особенностях нашей местности, в частности отметил, что кооператоры могут более активно использовать расположение района на границах трех областей. Жители уже оценили произошедшие на объектах райпо изменения — новый порядок выкладки, открытие кафе, но надо идти дальше и предлагать то, что востребовано людьми.

Первым местом посещения стал торговый объект «Родны кут» с кафе «Еда. Кофе». Как рассказал на месте председатель Глусского райпо Сергей Зубчёнок, здесь было проведено перепрофилирование неэффективно работавшего магазина непродовольственных товаров в магазин по продаже продовольственных товаров и объект общественного питания. Магазин полностью работает по принципу самообслуживания, используется паллетная выкладка, есть весовые кондитерские и бакалейные изделия. По словам Сергея Зубчёнка, на переоборудование объекта затрачено 48 тысяч рублей, и вложенные средства уже начинают окупаться: если раньше универсам «Глусчанка» наторговывал в среднем 1 500 рублей в день, то сейчас дневная выручка магазина доходит до 2 500—3 000 рублей, до 300—350 рублей вырос товарооборот кафе. Освободившееся старое здание после проведенного ремонта тоже будет использоваться, пообещал председатель Глусского райпо.

Участники семинара ходили, смотрели, много фотографировали, на устроенной выставке-дегустации пробовали продукцию собственного производства райпо (кондитерские изделия, соленую рыбу) и «Бабушкиной крынки». На втором этаже магазина разговор о торговом обслуживании продолжился. Как подчеркнул председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов, поставлена задача загрузить универмаги товаром разных производителей, в том числе из Европы, Китая, наполнить полки, приучить людей заходить сюда, а заходить они будут, когда увидят здесь всё, что им нужно. «Ищите товар, везите и продавайте», — сказал кооператорам руководитель Белкоопсоюза и поставил в пример предпринимателей, которые, торгуя в небольших павильонах, палатках на рынках, работают с прибылью.

Следующим пунктом маршрута был цех заморозки райпо. Таких производств, как это, в стране два: в Глуске и Иваново, поэтому другие районные потребительские общества могут и должны привозить сюда свою продукцию для заморозки и дальнейшей реализации во всех своих торговых точках. Почему зарубежным партнерам это выгодно, а предприятиям собственной отрасли нет, спрашивал у коллег Валерий Иванов. Готовность сотрудничать со всеми и оказывать услуги по шоковой заморозке продукции подтвердил и председатель Могилёвского облпотребсоюза Сергей Шуркало. Участники семинара прошли по цеху, посмотрели условия хранения готовой продукции, в бытовой комнате для них была устроена дегустация продукции цеха заморозки (разумеется, в размороженном и приготовленном виде).









Еще одной остановкой на территории Глусского района был магазин в агрогородке Застенок Устерхи, и не случайно. Это самый обычный сельский населенный пункт, подчеркнул Валерий Иванов, таких по стране большинство, в них проживает примерно по 200 человек, и именно на эти объекты надо делать ставку при организации торгового обслуживания сельского населения. В этом году магазин в Застенке Устерхи тоже был перепрофилирован с внедрением в работу принципов самообслуживания и открытой выкладки. И это, по словам его заведующей Светланы Ледян, дало свой результат: товарооборот за сентябрь вырос примерно на 15 процентов и составил 37 тысяч 100 рублей, если раньше в день она наторговывала по 1 000 рублей, то сейчас дневная выручка доходит до 1 200. До 10 тысяч рублей выросли сентябрьские продажи и в небольшой уютной «Бутербродной», расположенной в одном здании с магазином. Всё это говорит о том, что применение современных методов торговли дает свой результат. Что до республиканского семинара, проведенного Белкоопсоюзом, то на территории района он прошел часа за два, а всё сделанное для подготовки к нему у нас осталось и работает для нас. И это хорошо. Но будем ждать дальнейших изменений к лучшему, потому что улучшать у нас тоже еще есть что.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ