"Это мощный рычаг". Замгенпрокурора - об указе № 488, конфискации и посадках бизнесменов

Генеральная прокуратура внесла ряд предложений по декриминализации законодательства, в том числе и в резонансный указ № 488 о лжепредпринимательских структурах. Но не поддерживает его полную отмену. Это следует из тезисов выступления заместителя генпрокурора Александра Лашина на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Беларуси, которая прошла на минувшей неделе в Москве.



Фото: prokuratura.gov.by

Лашин назвал указ № 488 «мощным рычагом в борьбе с уклонением от уплаты налогов», который «сыграл дисциплинирующую роль в повышении прозрачности ведения бизнеса». При этом он признал, что «усиление контроля за товарно-денежными потоками объективно повысило риски применения мер ответственности, в том числе для добросовестных субъектов хозяйствования».

В связи с этим Генпрокуратурой подготовлены предложения по совершенствованию норм указа № 488, касающиеся ограничения периода, за который могут быть применен специальный порядок налогообложения (без учета понесенных затрат); исключения применения административного взыскания в отношении сумм, ставших объектом для доначисления налогов в специальном порядке; неприменения специального порядка налогообложения в отношении средств, признанных по приговору суда доходом физического лица и предъявленных к взысканию.

В настоящее время эти предложения рассматриваются межведомственной рабочей группой, созданной для решения этих вопросов главой Администрации президента и правительством, отметил Лашин.

Стоит сказать, что недавно глава Совета по развитию предпринимательства и первый вице-премьер Александр Турчин заявил : Александр Лукашенко поддержал предложение отменить указ № 488 и дал поручение «рассмотреть возможность имплементировать нормы, которые позволят поставить заслон лжепредпринимательским структурам, в иные нормативные правовые акты».

Страну делают «неудобные» бизнесмены, а не ретивые контролеры и «удобное» правосудие

Заместитель генпрокурора Александр Лашин подчеркнул, что «последовательно осуществляется переориентация уголовно-правовых запретов на обеспечение и защиту экономических отношений, неукоснительное соблюдение прав и законных интересов бизнеса».

Он напомнил, что год назад был принят декрет № 7 «О развитии предпринимательства», в соответствии с которым основание для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившихся компаний обусловлено «исключительно виновными (умышленными) действиями».

Кроме того, пресекаются нарушения со стороны таможенных органов «при привлечении к солидарной ответственности таможенного представителя в случаях незаконного ввоза товаров третьими лицами, вынесении решений о принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности».

По словам Лашина, крайне негативное влияние на развитие предпринимательской среды оказывает применение по формальным основаниям мер ответственности за административные правонарушения, несоизмеримых с тяжестью совершенных правонарушений.

По протестам Генпрокуратуры судом отменены постановления Комитета госконтроля о наложении штрафа в размере 1% от стоимости реализованной продукции на компании группы «Атлант-М» за реализацию моторных масел и специальных жидкостей без наличия паспортов качества. Национальным законодательством страны изготовителя продукции выдача паспорта качества попросту не была предусмотрена. При этом на всю продукцию органом по сертификации Беларуси зарегистрированы декларации соответствия.

Представитель Генеральной прокуратуры заверил, что ведомством на постоянной основе осуществляется анализ судебной практики по экономическим уголовным делам. Так, если в 2015 году к лишению свободы за такие преступления осуждено 27,6% лиц, то в 2017 году — 14%.

Александр Лашин напомнил, что в рамках реализации уголовной политики государства по экономическим преступлениям разработан законопроект, которым, в частности, предусмотрено исключение общей конфискации имущества в качестве дополнительного наказания; увеличение порога размера крупного и особо крупного ущерба как признака составов преступлений против порядка осуществления экономической деятельности; декриминализация ряда преступлений (Нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244 УК), Дискредитация деловой репутации (ст. 249 УК); снижение санкций ряда составов преступлений; назначение наказания в виде лишения свободы лицу, впервые совершившему не тяжкое экономическое преступление, только при наличии отягчающих обстоятельств и отсутствии смягчающих.

В качестве стратегической цели правового регулирования конфискации определено сохранение только специальной конфискации за административные правонарушения в отношении предметов, орудий или средств, запрещенных или ограниченных в обороте, отметил заместитель генпрокурора.