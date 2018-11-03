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Темпы возврата невысоки. Более 450 млн долларов "зависло" за рубежом у белорусских компаний
04.11.2018 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
В настоящее время внешняя просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составляет более 450 млн долларов в эквиваленте. Это следует из тезисов выступления заместителя генпрокурора Александра Лашина на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Беларуси, которая прошла на минувшей неделе в Москве.
Силовики проводят регулярные собрания с представителями субъектов товаропроводящих сетей белорусских предприятий по вопросам возврата валютной выручки в страну. Фактически это средства выбывшие из хозяйственного оборота предприятий, и без того испытывающих экономические трудности, отметил Лашин.
Образование внешней просроченной дебиторской задолженности «нередко вызвано недобросовестными действиями контрагентов».
В первом полугодии 2018 года при содействии прокуратуры в хозяйственный оборот возвращено более 5,3 млн долларов.
По фактам криминальных действий, связанных с неоплатой поставленной продукции, осуществляется уголовное преследование, целью которого является в первую очередь реальное возмещение ущерба. В 2017 году возбуждено 15 уголовных дел указанной категории.
Александр Лашин выразил благодарность российским коллегам «за содействие в решении этой сложной проблемы».
Стоит сказать, что год назад просроченная дебиторка
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В первом полугодии 2018 года при содействии прокуратуры в хозяйственный оборот возвращено более 5,3 млн долларов.
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