В настоящее время внешняя просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составляет более 450 млн долларов в эквиваленте. Это следует из тезисов выступления заместителя генпрокурора Александра Лашина на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Беларуси, которая прошла на минувшей неделе в Москве.

Силовики проводят регулярные собрания с представителями субъектов товаропроводящих сетей белорусских предприятий по вопросам возврата валютной выручки в страну. Фактически это средства выбывшие из хозяйственного оборота предприятий, и без того испытывающих экономические трудности, отметил Лашин.

Образование внешней просроченной дебиторской задолженности «нередко вызвано недобросовестными действиями контрагентов».

В первом полугодии 2018 года при содействии прокуратуры в хозяйственный оборот возвращено более 5,3 млн долларов.

По фактам криминальных действий, связанных с неоплатой поставленной продукции, осуществляется уголовное преследование, целью которого является в первую очередь реальное возмещение ущерба. В 2017 году возбуждено 15 уголовных дел указанной категории.

Александр Лашин выразил благодарность российским коллегам «за содействие в решении этой сложной проблемы».

Стоит сказать, что год назад просроченная дебиторка составляла около 500 млн долларов. Наибольшая задолженность была зафиксирована перед предприятиями Министерства промышленности — 298,1 млн долларов. Наибольшая проблемная задолженность приходилась на российских контрагентов и составляла 210 млн долларов.