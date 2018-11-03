"Не надо надеяться только на государство". Лукашенко посетил обновленный Болбасово

Александр Лукашенко 4 ноября посетил поселок Болбасово в Оршанском районе Витебской области, сообщает телеканал « Беларусь 1 ».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Будучи в Болбасово этим летом, Лукашенко поручил чиновникам обновить поселок, где проживают 3,5 тысячи человек, и пообещал, что к ноябрьским праздникам обязательно приедет убедиться, как справились с задачей.

Сегодня он прошелся по улицам этого населенного пункта и увидел преобразования.



Фото: Игорь Матвеев,TUT.BY

Местные жители больше всего благодарны за строительство станции обезжелезивания, с ее появлением заметно улучшилось качество воды. Здесь реконструировали школу, отремонтировали участковую больницу. Обновили многоквартирные жилые дома, обустроили парковки и тротуары. Ремонт коснулся и центра досуга — это Дом культуры в Болбасово. Теперь здесь современные комнаты для репетиций, на сцене наконец появился занавес, а в зале — удобные зрительские кресла, говорится в телесюжете.



Фото: Игорь Матвеев,TUT.BY

«Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать», — отметил Александр Лукашенко, общаясь с местными жителями, сообщает пресс-служба президента. Он обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей.

Президент призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей. «Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет, — сказал Александр Лукашенко. — Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать».

Он также подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий — их благоустройстве, создании новых рабочих мест.

Напомним, Болбасово наряду с Оршей и Баранью входят в так называемый оршанский треугольник. Стоит задача вдохнуть новую жизнь в этот регион, сделать его развитым промышленным центром.



Фото: Игорь Матвеев,TUT.BY

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