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Макей: Важно чтобы идеи, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, были реализованы

05.11.2018 00:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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По итогам работы основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая заседала в Минске 31 октября—1 ноября, будут подготовлены концепции, сообщил 3 ноября в интервью программе "Главный эфир" Первого канала белорусского телевидения министр иностранных дел Владимир Макей. "Прозвучало много интересных идей. Мы сейчас постараемся все изучить и положить на бумагу", — сказал он. 

По словам главы МИД, он уже встречался с министром иностранных дел Словакии, которая будет председательствовать в следующем году в ОБСЕ. "Мы договорились вместе продвигать ряд идей, которые были озвучены на заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Вопрос в том, чтобы те идеи, которые были озвучены, были и реализованы. Мы сейчас их обобщим, подготовим соответствующие концепции, а дальше будем работать над их реализацией", — отметил Макей. 

Не стоит ожидать немедленных результатов по итогам состоявшихся дискуссий, подчеркнул министр. "Но важно, что стало больше ясности, и что многие услышали голос Беларуси. Я имею ввиду выступление главы государства, где он четко обозначил ведение и наши подходы к проблемам. Не нами это было названо "платформой Лукашенко", а прозвучало из уст одного из американских представителя – давайте реализовывать план Лукашенко. И таких моментов было много", — добавил Макей.  

Проведение в Минске подобных мероприятий иучастие в них руководства государств он назвал "вложеним на перспективу в развитие страны, общества, повышением авторитета государства". Глава МИД обратил внимание на то, что в Минске собрались представители разных, порой конфликтующих, сторон — Сербии и Косова, Украины и России, Азербайджана и Армении, НАТО и ОДКБ, ЕС и ЕАЭС, Беларуси и США, которые обсудили "животрепещущие проблемы". 

"Нам важно, что слово Минск будет звучать чаще на международных форумах, в том числе после того, как прошла эта конференция. Но самое важное, что и то, что в ходе дискуссий звучало слово "диалог", слово "компромисс", и это останется в памяти многих", — подчеркнул Макей. 

Он особо отметил заслугу председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в том, что конференция прошла в Минске.  "Это была его идея, и мы сделали все возможное, чтобы ее участники чувствовали себя комфортно", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Не стоит ожидать немедленных результатов по итогам состоявшихся дискуссий, подчеркнул министр. Но важно, что стало больше ясности, и что многие услышали голос...
 
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