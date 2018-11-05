|
Калийная недостача. Туркменистан грозит "Белгорхимпрому" международным судом
06.11.2018 00:39 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь поднял вопрос о калийном горно-обогатительном комбинате, построенном белорусами в местечке Гарлык, что находится в Кугитанских горах на западе страны. Как сообщает
В частности, речь шла о том, почему, спустя уже больше года после ввода в строй этого крупнейшего комплекса по производству калийных удобрений, работа там так и не налажена должным образом.
В этой связи туркменский лидер раскритиковал руководство госконцерна «Туркменхимия» и поручил вице-премьеру, курирующему промышленную сферу, выяснить причины стагнации калийного производства. Если же будет выявлена вина компании-подрядчика «Белгорхимпром», то Туркменистан будет вынужден подать иск в международный арбитраж.
Стоит отметить, что свое недовольство власти Туркменистана
Напомним, ГОК был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами Туркменистана и Беларуси. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Процесс шел непросто. Несколько лет назад власти Туркменистана даже обвинили Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты.
Предполагалось, что новое предприятие стоимостью более 1 млрд долларов удовлетворит не только потребности сельского хозяйства Туркменистана, но и позволит экспортировать востребованную на мировом рынке продукцию. Комплекс мощностью 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год является крупнейшим в Центральной Азии.
По данным Госкомстата Туркменистана за январь-сентябрь 2018 года в стране было произведено всего лишь 24,2 тысячи тонны калийных удобрений (при годовом задании в 720 тысяч тонн).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя уже больше года после ввода в строй этого крупнейшего комплекса по производству калийных удобрений, там так и не налажена должным образом работа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)