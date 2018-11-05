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ЕС готов оказывать Беларуси поддержку по развитию частного сектора экономики

06.11.2018 12:50 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕС готов оказывать Беларуси поддержку по развитию частного сектора экономики
Андреа Викторин. Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов оказывать Беларуси помощь в развитии частного сектора экономики. Об этом заявила сегодня журналистам на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" (KEF-2018) глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы поддерживать (Беларусь. - Прим. БЕЛТА) в тех сферах, которые страна сама определит. В частности, в плане развития частного сектора", - сказала Андреа Викторин. По ее словам, в данном направлении ЕС уже делается довольно многое. В сотрудничестве с международными финансовыми институтами разработана дорожная карта поддержки малого и среднего предпринимательства. В целом Андреа Викторин высказала мнение, что нужно сосредоточиться именно на развитии частного сектора, поскольку он является своеобразным фундаментом экономики. "Кроме того, мы считаем, необходимо активизировать развитие регионов", - добавила глава представительства ЕС.

Выступая во время дискуссии форума, Андреа Викторин высказала мнение о подходах в привлечении иностранных инвестиций. Она считает необходимым заниматься изучением интересов инвесторов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов оказывать Беларуси помощь в развитии частного сектора экономики. Об этом заявила сегодня журналистам на полях...
 
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