ЕС готов оказывать Беларуси поддержку по развитию частного сектора экономики

Андреа Викторин. Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз готов оказывать Беларуси помощь в развитии частного сектора экономики. Об этом заявила сегодня журналистам на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" (KEF-2018) глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы поддерживать (Беларусь. - Прим. БЕЛТА) в тех сферах, которые страна сама определит. В частности, в плане развития частного сектора", - сказала Андреа Викторин. По ее словам, в данном направлении ЕС уже делается довольно многое. В сотрудничестве с международными финансовыми институтами разработана дорожная карта поддержки малого и среднего предпринимательства. В целом Андреа Викторин высказала мнение, что нужно сосредоточиться именно на развитии частного сектора, поскольку он является своеобразным фундаментом экономики. "Кроме того, мы считаем, необходимо активизировать развитие регионов", - добавила глава представительства ЕС.

Выступая во время дискуссии форума, Андреа Викторин высказала мнение о подходах в привлечении иностранных инвестиций. Она считает необходимым заниматься изучением интересов инвесторов.-0-