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"Евроторг" отложил продажу акций на Лондонской бирже до лучших времен
07.11.2018 01:09 — Новости Экономики | Tut.by
Крупнейший белорусский продуктовый ритейлер «Евроторг» отложил первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже из-за текущих рыночных условий. Об этом говорится в сообщении компании.
Несмотря на значительный интерес инвесторов, «Евроторг» решил продолжить IPO, когда условия рынков капитала станут более благоприятными для развивающихся рынков, говорится в сообщении.
«Евроторг» планирует пересмотреть свои планы, как только рыночные условия станут более благоприятными для оценки, отражающей истинный потенциал компании, сообщается в пресс-релизе. В то же время значительные свободные денежные потоки «Евроторга» позволят ритейлеру продолжать выполнять свою стратегию роста.
Напомним, «Евроторг» впервые озвучил планы по IPO в Лондоне в начале октября. Предполагалось выпустить глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании. «Евроторг»
Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Евроторг» контролирует в общей сложности почти 750 магазинов «Евроопт», «Бруснiчка» и «Магия», а также развивает интернет-магазины E-dostavka.by и Gipermall.by.
Основными акционерами «Евроторга» являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и гендиректором Андреем Зубковым.
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Несмотря на значительный интерес инвесторов, "Евроторг" решил продолжить IPO, когда условия рынков капитала станут более благоприятными для развивающихся рынков,...
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