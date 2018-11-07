Белорусско-китайский деловой форум успешно прошел на выставке импорта в Шанхае

8 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Наращивание экспорта товаров и услуг на рынок КНР стало ключевой темой Белорусско-китайского делового форума, состоявшегося 7 ноября в Шанхае на полях Первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

К форуму белорусские экспоненты подошли с хорошими результатами: за несколько дней работы выставки уже подписано более 15 контрактов, меморандумов, соглашений на несколько десятков миллионов долларов. На церемонии открытия форума выступили руководитель белорусской делегации, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, руководитель департамента Евразии Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун.

Руководители министерств, концернов, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и около 80 белорусских предприятий-экспонентов вместе с китайскими партнерами обсудили пути и методы продвижения и диверсификации белорусских товаров и услуг на китайский рынок.

На церемонии открытия форума подписаны соглашение об установлении сотрудничества между Белорусской торгово-промышленной палатой и Комитетом содействия международной торговле города Шанхай, меморандум о сотрудничестве между концерном "Белгоспищепром" и торгово-инвестиционной корпорацией Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd. ("Цзянсу СОХО"), другие документы. -0-