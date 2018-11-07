"Ядерные силы России сдержат агрессивные намерения против государств-участников". Что такое ОДКБ

Сегодня в Астане на сессии Совета коллективной безопасности будет назначен новый Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности. Им, как ранее сообщало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники, может стать государственный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась. TUT.BY объясняет, что такое ОДКБ и какие цели у этой организации.





Что такое ОДКБ?

Организация Договора о коллективной безопасности — региональная международная организация, целями которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».





Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте шестью странами: Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позже к ним присоединились Беларусь, Азербайджан и Грузия. Последние две страны через несколько лет покинули организацию.

Что делает организация?

В 1992 году участники Договора утвердили Концепцию коллективной безопасности, которая представляет собой совокупность взглядов государств — участников Договора на предотвращение и устранение угрозы миру, совместную защиту от агрессии, обеспечение их суверенитета и территориальной целостности.

Согласно Концепции, целью государств-участников в обеспечении коллективной безопасности является предотвращение войн и вооруженных конфликтов, а в случае их развязывания — гарантированная защита интересов, суверенитета и территориальной целостности государств-участников.





«Каждое государство-участник принимает надлежащие меры по обеспечению стабильного положения на своих границах. На основе взаимного согласия они координируют деятельность пограничных войск и других компетентных служб по поддержанию установленного режима в приграничных зонах государств — участников», — сказано в Концепции.

При возникновении угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру государства-участники проводят совместные консультации, чтобы скоординировать свои позиции и принять конкретные меры для устранения возникшей угрозы.

«Стратегические ядерные силы Российской Федерации выполняют функцию сдерживания от возможных попыток осуществления агрессивных намерений против государств-участников в соответствии с военной доктриной Российской Федерации. В случае агрессии государства-участники отражают ее и принимают меры к тому, чтобы вынудить агрессора прекратить военные действия. Для достижения этого они заблаговременно определяют и планируют содержание, формы и способы совместных действий», — говорится в документе.

Кроме того, государства-члены ОДКБ должны координировать свои позиции по вопросам сотрудничества и партнерства в отношении других стран СНГ, в отношении НАТО и других военно-политических организаций.

Какими военными силами обладает ОДКБ?

В ОДКБ есть свои «силы и средства системы коллективной безопасности», то есть несколько группировок войск, у каждой из которых свое назначение. Периодически все группировки проводят учения по взаимодействию и реагированию на потенциальные военные конфликты.



Учения вооруженных сил ОДКБ.

Так, в ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагированя и коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности. Последние предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности стран-членов ОДКБ. В том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

Кроме того в организации есть коллективные авиационные силы и миротворческие силы ОДКБ. Миротворцы организации первоначально предназначались для ведения миротворческих операций в рамках организации, но больше для работы в странах, примыкающих к Афганистану, где есть потенциальная угроза возникновения конфликтов из-за проникновения мусульманских радикалов: Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Несколько лет назад шел разговор о том, чтобы направить миротворцев от ОДКБ в Украину. Но поскольку в составе миссии будут и российские военные, дать свое согласие на их присутствие Украина не может.

По какому принципу назначают главного в ОДКБ?

Высшим органом Организации является Совет коллективной безопасности, в состав которого входят президенты стран-членов. Также в организации есть Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов безопасности и постоянный Совет ОДКБ. Руководителем и высшим должностным лицом ОДКБ является Генеральный секретарь, который назначается решением Совета коллективной безопасности.

Интересно, что должность Генсека организации была учреждена лишь в 2003 году. Тогда этот пост занял Николай Бордюжа, и пробыл на нем до 2017 года. После него на эту должность был назначен представитель Армении Юрий Хачатуров, который и занимал ее до недавнего времени.





Летом этого года Хачатурову, который в 2008 году был начальником Ереванского гарнизона, а затем первым заместителем министра обороны Армении, было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване. После этого армянская сторона инициировала досрочную процедуру отзыва Хачатурова с должности Генсека ОДКБ, и 2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ он освобожден от должности генерального секретаря. Пост Генсека ОДКБ Хачатуров занимал меньше года. Сегодня исполняющим обязанности генсекретаря ОДКБ является замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.

Как пояснили TUT.BY в пресс-службе ОДКБ, порядок ротации на пост Генсека был принят только в 2015 году. Ротация предусматривается на основе русского алфавита, и поскольку до недавнего времени должность занимал представитель Армении, то следующим должен быть представитель Беларуси.

«Мы эту информацию никак не комментируем», — сказали в пресс-службе ОДКБ.

Решение, как еще раз подчеркнули в пресс-службе, будет принято сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.