"Нашел и жену в Могилеве". Турецкий бизнесмен, наладивший производство подгузников в Беларуси, занялся текстилем

Первый в Беларуси производитель подгузников с турецким капиталом компания «БелЭмса» взялась за рынок текстиля. А что с продажами белорусских подгузников, имеет ли проект успех?



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По словам совладельца и замдиректора «БелЭмса» Османа Учара, на предприятии в Могилеве на двух линиях — итальянской и американской — сейчас выпускают 224 млн штук подгузников в год. Еще две линии выпускают 3,6 млн упаковок карманных и 20 млн упаковок влажных салфеток в год. Вложения в это стоили инвестору более 15 млн евро.

60% могилевских подгузников идет на экспорт, 40% остается в Беларуси. Примерно 70% экспортируемого товара идет на Россию, остальное — в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. «БелЭмса» сейчас ведет переговоры по возобновлению поставок в Украину.

В Беларуси же могилевские подгузники больше всего покупают в Минске — сюда идет около половины продукции, которая остается в стране. Ничего необычного: на цифру влияет количество населения, объясняет замдиректора. На втором месте — Могилев, затем — Гомель, Брест и остальные города.

По словам Османа Учара, завоевывать доверие белорусов приходится до сих пор. Все потому, что каждые 2−3 года поколение мам сменяется, и приходится постоянно рекламировать продукцию. Правда, на узнаваемость и имидж могилевские подгузники уже заработали. И полки в магазинах «отвоевали».

Как стало известно TUT.BY, подгузники под торговой маркой Senso Baby теперь станут выпускать в Китае. Дело в том, что поставка туда первых двух партий обернулась головной болью и для могилевского производителя, и для китайского заказчика. Осман Учар рассказывает, что товар отправили через порт в Клайпеде. Сначала литовские таможенники неделю проверяли контейнеры, так как не верили, что из Беларуси в Китай могут отправлять подгузники. Так же повели себя и китайские таможенники: открыли все контейнеры, проверили, все равно не поверили, сказали сделать срез цен минимум в трех странах. В итоге подгузники приехали в китайские магазины с задержкой в месяц и после всех штрафов оказались «золотыми» — подорожали в 3 раза.

Теперь турецкий инвестор занимается в Беларуси и текстилем: производит махровые халаты, постельное белье, коврики для ванны под маркой «Карбелтекс». Начали шить чехлы для мебели — благодаря… попугаю.

Инвестор говорит, что его жако портил диван — грыз и пачкал. Жалко было и мебель, и птичку, которую нельзя запереть в клетке. Бизнесмену пришлось сменить несколько диванов, прежде чем он понял, что это слишком хлопотно и дорого, потому нужен вариант дешевле. Например, сменный чехол на мебель.

— По моей просьбе здесь, на производстве, пошили несколько чехлов. И мне очень понравилось качество. Я подумал, что я же не один такой — у всех мебель портится: от времени, из-за детских игр и домашних животных. Так и начали работать, — улыбается Осман Учар.

Ткань для чехлов и всей текстильной продукции производят на заводе в Турции — это тоже часть большого семейного бизнеса Учаров. В Могилеве ткань раскраивают, тут же, в цеху, шьют и упаковывают продукцию.



























В месяц в Могилеве выпускают 50 тыс. чехлов на все виды мебели. В развитие текстильной отрасли в Беларуси Учары вложили, по приблизительным оценкам, 1,5 млн долларов. По словам Османа, успешно зайти на рынок чехлов для мебели в СНГ во многом помогли партнеры — дистрибьютеры. В Беларуси, например, это «Софатэкс».

Сейчас рассматривают возможность инвестировать в производство моющих средств. Сколько — пока не подсчитывали. Но то, что расширять бизнес семья Учар в Беларуси будет, — факт. Более того, Осман планирует получить белорусское гражданство.

— Родина не там, где родился, а где разбогател, — шутит он. И добавляет серьезно: — Родина — там, где есть любимая работа и семья.

Год назад Осман женился на могилевчанке. А познакомились они… по резюме: компания искала того, кто сделает рекламный ролик, и Анастасия откликнулась на него. Сначала встретились по работе, потом — вне ее. И да, могилевчанка также стала работать на семейный бизнес Учаров — она менеджер по рекламе на «БелЭмсе».