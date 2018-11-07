ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нашел и жену в Могилеве". Турецкий бизнесмен, наладивший производство подгузников в Беларуси, занялся текстилем

08.11.2018 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый в Беларуси производитель подгузников с турецким капиталом компания «БелЭмса» взялась за рынок текстиля. А что с продажами белорусских подгузников, имеет ли проект успех?


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По словам совладельца и замдиректора «БелЭмса» Османа Учара, на предприятии в Могилеве на двух линиях — итальянской и американской — сейчас выпускают 224 млн штук подгузников в год. Еще две линии выпускают 3,6 млн упаковок карманных и 20 млн упаковок влажных салфеток в год. Вложения в это стоили инвестору более 15 млн евро.

60% могилевских подгузников идет на экспорт, 40% остается в Беларуси. Примерно 70% экспортируемого товара идет на Россию, остальное — в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. «БелЭмса» сейчас ведет переговоры по возобновлению поставок в Украину.

В Беларуси же могилевские подгузники больше всего покупают в Минске — сюда идет около половины продукции, которая остается в стране. Ничего необычного: на цифру влияет количество населения, объясняет замдиректора. На втором месте — Могилев, затем — Гомель, Брест и остальные города.

По словам Османа Учара, завоевывать доверие белорусов приходится до сих пор. Все потому, что каждые 2−3 года поколение мам сменяется, и приходится постоянно рекламировать продукцию. Правда, на узнаваемость и имидж могилевские подгузники уже заработали. И полки в магазинах «отвоевали».

Как стало известно TUT.BY, подгузники под торговой маркой Senso Baby теперь станут выпускать в Китае. Дело в том, что поставка туда первых двух партий обернулась головной болью и для могилевского производителя, и для китайского заказчика. Осман Учар рассказывает, что товар отправили через порт в Клайпеде. Сначала литовские таможенники неделю проверяли контейнеры, так как не верили, что из Беларуси в Китай могут отправлять подгузники. Так же повели себя и китайские таможенники: открыли все контейнеры, проверили, все равно не поверили, сказали сделать срез цен минимум в трех странах. В итоге подгузники приехали в китайские магазины с задержкой в месяц и после всех штрафов оказались «золотыми» — подорожали в 3 раза.

Made in Belarus. Почему могилевские подгузники «зацепили» Китай, но со скрипом продвигаются в Беларуси

Теперь турецкий инвестор занимается в Беларуси и текстилем: производит махровые халаты, постельное белье, коврики для ванны под маркой «Карбелтекс». Начали шить чехлы для мебели — благодаря… попугаю.

Инвестор говорит, что его жако портил диван — грыз и пачкал. Жалко было и мебель, и птичку, которую нельзя запереть в клетке. Бизнесмену пришлось сменить несколько диванов, прежде чем он понял, что это слишком хлопотно и дорого, потому нужен вариант дешевле. Например, сменный чехол на мебель.

— По моей просьбе здесь, на производстве, пошили несколько чехлов. И мне очень понравилось качество. Я подумал, что я же не один такой — у всех мебель портится: от времени, из-за детских игр и домашних животных. Так и начали работать, — улыбается Осман Учар.

Ткань для чехлов и всей текстильной продукции производят на заводе в Турции — это тоже часть большого семейного бизнеса Учаров. В Могилеве ткань раскраивают, тут же, в цеху, шьют и упаковывают продукцию.













В месяц в Могилеве выпускают 50 тыс. чехлов на все виды мебели. В развитие текстильной отрасли в Беларуси Учары вложили, по приблизительным оценкам, 1,5 млн долларов. По словам Османа, успешно зайти на рынок чехлов для мебели в СНГ во многом помогли партнеры — дистрибьютеры. В Беларуси, например, это «Софатэкс».

Сейчас рассматривают возможность инвестировать в производство моющих средств. Сколько — пока не подсчитывали. Но то, что расширять бизнес семья Учар в Беларуси будет, — факт. Более того, Осман планирует получить белорусское гражданство.

— Родина не там, где родился, а где разбогател, — шутит он. И добавляет серьезно: — Родина — там, где есть любимая работа и семья.

Год назад Осман женился на могилевчанке. А познакомились они… по резюме: компания искала того, кто сделает рекламный ролик, и Анастасия откликнулась на него. Сначала встретились по работе, потом — вне ее. И да, могилевчанка также стала работать на семейный бизнес Учаров — она менеджер по рекламе на «БелЭмсе».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 208
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Астана, 2020 год. Турчин надеется на скорейшее вступление Беларуси в ВТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика