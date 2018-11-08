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«Не все эмигранты здесь моют посуду». Гомельчанка уехала в Нью-Йорк и хочет купить там квартиру
09.11.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Приехать в Нью-Йорк — как прыгнуть с моста
Ирина (имя изменено по просьбе героя, -- прим. редакции) в разговоре долго не колеблется, на вопросы отвечает прямо и четко, не вдаваясь в лишние подробности:
— Я уехала через несколько лет после окончания университета. Закончила БГУ, факультет международных отношений. Когда подруга в Нью-Йорке позвала приехать в гости, я, конечно, согласилась. Тогда я еще не думала о переезде. Получила туристическую визу на год и поехала.
Первое впечатление от города было просто "ВАУ"! Я ходила по городу, смотрела на все эти небоскребы и не верила своим глазам. Все то, что я когда-либо видела с экрана телевизора в фильмах и передачах, сейчас было перед моими глазами. Ну, а небоскребы в 80-100 этажей не могут не впечатлять. При всей своей шумности Нью-Йорк очень приветливый — люди, если знают, всегда помогут найти дорогу; в магазине тебе улыбнутся и помогут подобрать нужный товар, а парикмахер не забудет спросить, как у тебя дела. Все улыбаются. В Беларуси мне, и правда, этого не хватало. Город очень колоритный, он захватывает архитектурой и ритмом жизни. К нему невозможно остаться равнодушным: ты либо будешь его любить, либо ненавидеть. И я могу точно сказать, что эти два состояния во мне постоянно сменяют друг друга, — смеется Ирина.
Уже через полгода Ирина решила приехать в Нью-Йорк навсегда — срока действия туристической визы как раз хватало на въезд в страну. Это время она сравнивает с прыжком с моста на веревке: ты шагаешь в пропасть и летишь, а в какой-то момент веревка натягивается и спасает тебя от удара.
— Сказать, что все было радужно и хорошо, нельзя, — вспоминает Ирина. — По приезду я сначала жила у друзей — они снимали квартиру. Без разрешения на работу, грин-карты или гражданства получить хорошую работу очень сложно. Ты здесь никто, и таких, поверьте, очень много. Устроиться можно на низкооплачиваемую должность в основном в сфере обслуживания. За 3 года я успела поработать официантом, хостес (грубо говоря, администратор в ресторане), кассиром в магазине и няней в русскоязычной семье. Помимо проблем с документами, основная проблема — язык. При моем вроде бы хорошем английском я чувствовала себя поначалу не слишком комфортно — здесь очень много самых различных наречий и акцентов, к этому сложно приспособиться.
Но, возвращаясь назад, могу сказать, что самым тяжелым было подготовиться морально к такой поездке. Ты понимаешь, что в ближайшие несколько лет не сможешь увидеть родных и друзей, не сможешь нормально с ними пообщаться — это очень давит. Не буду оригинальной и скажу, что не раз бывали такие ситуации, когда казалось, что дальше двигаться сил нет и здесь ты больше ничего не сможешь достичь. Наверное, все эмигранты проходят через такие «настроения». Универсального решения здесь нет — ты либо идешь вперед и остаешься в Америке, либо едешь назад в Беларусь. Но вернуться-то можно всегда. Если что-то идет не так, не обязательно сразу все бросать. Почему бы не попробовать остаться? — спрашивает наша соотечественница.
Единственной, по сути, подготовкой Ирины к поездке стал перевод всех документов и дипломов на английский язык. Это будет нужно, если она решит продолжить свое обучение в Америке.
— С документами у эмигрантов, конечно, большая проблема. Основных документов есть несколько видов: грин-карта, разрешение на работу и гражданство. Любому нелегальному эмигранту грин-карту можно получить тремя способами. Первый и самый очевидный — выйти замуж за американца (или жениться на американке). Но, на самом деле, не все так просто. Через полгода после регистрации специальная комиссия будет определять, не фиктивный ли брак. Если они все-таки решат, что с браком все в порядке, то жене выдадут временную грин-карту (а значит, и разрешение на работу). В течение следующих нескольких лет эту грин-карту нужно будет продлевать, и только примерно через 5-7 лет можно будет получить гражданство.
Второй способ — попросить у властей политического убежища. Здесь также есть ряд нюансов. Заявитель должен доказать, что его притесняли и не давали ему жить в его родном государстве. Причин здесь может быть множество: вероисповедание, принадлежность к сексуальным меньшинствам, политические взгляды или даже нестандартные взгляды на жизнь. Но здесь нужно предоставить доказательства, что тебя действительно притесняли (письма родственников и друзей, например, или госпитализация в больницу и прочее) и не давали жить. Заявителю будет назначено собеседование, в результате которого будет вынесено окончательное решение о предоставлении ему грин-карты.
Последний и самый простой способ — выиграть грин-карту в лотерею. Я слышала, некоторым везет, — рассказала Ирина.
Купить квартиру в Нью-Йорке вполне реально
— В Нью-Йорке бешеные цены на жилье. Пожалуй, это один из самых дорогих городов Америки, — продолжила Ирина. — Стоимость аренды квартиры one-badroom в Бруклине колеблется в районе $1500–1700. Причем коммунальные платежи, как правило, не входят в эту стоимость (квартира one-badroom равняется по сути белорусской двухкомнатной квартире с проходным залом, — прим. автора). Стоимость аренды зависит, как и в любом городе, от района, расположения и качества жилья. Чем лучше район и круче здание, тем выше будет и цена. Например, в Манхеттене схожая квартира будет стоить около $4000 в месяц.
Однако и здесь есть подводные камни. Для аренды практически любой квартиры (если говорить о квартире целиком) ты должен будешь пройти своеобразную проверку. Риэлтер наведет справки об уровне твоих доходов, кредитной истории, о месте работы. Обязательно проверят и наличие всех необходимых для проживания в Америке документов. Поэтому я пока арендую лишь комнату в двухкомнатной квартире. Это мне обходится примерно в $750. Сейчас я работаю помощником ассистента руководителя, и моего заработка хватает даже на то, чтобы немного откладывать.
Идеи о покупке собственной квартиры в Нью-Йорке в устах Ирины выглядят не такими уж и безумными:
— В Америке самую большую роль играет твоя кредитная история. То есть ты должен платить вовремя по всем счетам, даже самым незначительным. Только в таком случае банк согласится выдать тебе кредит на жилье, — объяснила Ирина. — Здесь нет ипотеки в привычном понимании. Люди покупают квартиры с помощью Mortgage. Процесс очень индивидуальный. Каждый желающий купить квартиру приходит в свой банк (банк, в котором у него открыта зарплатная карточка, — прим. автора), и уже там ему считают суммы ежемесячных выплат по кредиту. Эта сумма будет зависеть от множества факторов: стоимости квартиры, размера первоначального взноса, кредитной истории и уровня дохода покупателя. Я где-то читала, что некоторые застройщики предлагают купить квартиру даже без первоначального взноса. Для меня это был бы, конечно, идеальный вариант, потому что сумма выплат по Mortgage зачастую равняется арендной плате.
В целом Mortgage — очень лояльная система. Любой американец с хорошей кредитной историей может рассчитывать на кредит под 3-5%. Иностранцев (в том числе россияне и белорусы) некоторые банки кредитуют под 8-9%. Обязательным условием (помимо наличия официального заработка и внесения первоначального платежа) является наличие счета в американском банке, на котором лежит сумма, равная не менее 12 ежемесячным выплатам по ипотеке. Кроме того, банк вас заставит застраховать свою недвижимость от непредвиденных обстоятельств и стихийных бедствий.
На вопрос, планирует ли Ирина вернуться в Беларусь, она лаконично отвечает: «Только если в гости».
Все фото из личного архива героини статьи
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