«Не все эмигранты здесь моют посуду». Гомельчанка уехала в Нью-Йорк и хочет купить там квартиру

Приехать в Нью-Йорк — как прыгнуть с моста

Ирина (имя изменено по просьбе героя, -- прим. редакции) в разговоре долго не колеблется, на вопросы отвечает прямо и четко, не вдаваясь в лишние подробности:

— Я уехала через несколько лет после окончания университета. Закончила БГУ, факультет международных отношений. Когда подруга в Нью-Йорке позвала приехать в гости, я, конечно, согласилась. Тогда я еще не думала о переезде. Получила туристическую визу на год и поехала.

Первое впечатление от города было просто "ВАУ"! Я ходила по городу, смотрела на все эти небоскребы и не верила своим глазам. Все то, что я когда-либо видела с экрана телевизора в фильмах и передачах, сейчас было перед моими глазами. Ну, а небоскребы в 80-100 этажей не могут не впечатлять. При всей своей шумности Нью-Йорк очень приветливый — люди, если знают, всегда помогут найти дорогу; в магазине тебе улыбнутся и помогут подобрать нужный товар, а парикмахер не забудет спросить, как у тебя дела. Все улыбаются. В Беларуси мне, и правда, этого не хватало. Город очень колоритный, он захватывает архитектурой и ритмом жизни. К нему невозможно остаться равнодушным: ты либо будешь его любить, либо ненавидеть. И я могу точно сказать, что эти два состояния во мне постоянно сменяют друг друга, — смеется Ирина.