Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 ноября 2018 года)

Строительство

Похоже, что самая необычная новость прошедшей недели в строительстве -- это открытие жилого квартала с белорусскими «каркасниками» из шкловских деревянных панелей во Франции. Также порадовало то, что наконец подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия». Но дольщикам все-таки придется доплатить, что очень огорчает. Все подробности документа можно найти здесь . И еще немного о печальном. В «МАПИДе» рассказали, что у них начался страшный кадровый голод .

Если живете в Серебрянке, то советуем сходить на общественное обсуждение по уплотнению вашего района. Там хотят построить жильё на месте промзоны и паркинг на берегу Свислочи. А в некоторых местах города станет, наоборот, посвободней. Так в следующем году в Минске снесут 10 заброшенных зданий. Еще ожидаются сносы в районе Филимонова и Тракторозаводского поселка -- уберут больше 120 двухэтажек.

Но будут и новые стройки. На проспекте Дзержинского возведут ФОЦ с бассейном, а на Партизанском — многофункциональный комплекс. В столичном микрорайоне Лошица построят крытый ледовый каток. А вместо сада во Фрунзенском районе собираются сделать парк с канатной дорогой . Идет стройка и за МКАДом. Под Минском построили дико крутые коттеджи и мы на них посмотрели .

Земля

Участок в Сенице продан за 135 тысяч рублей. Все итоги аукциона здесь . А еще на этой неделе разыгрывались три изъятых у собственников участка с недостроенными незаконсервированными жилыми домами в Минском районе. За один из них в агрогородке Хатежино боролись 7 человек. «Недострой» в Хатежино ушел с молотка за 93 тысячи рублей.

Пока счастливые хозяева соток думают, что дальше с ними делать, мы съездили и посмотрели , что же построили на самых дорогих участках, проданных с земельных аукционов пару лет назад. Как оказалось, строительство началось далеко не на всех площадках, некоторые сделки и вовсе были аннулированы.



