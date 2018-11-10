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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 ноября 2018 года)

10.11.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

На вторичном рынке жилья продолжается один из самых спокойных периодов за всю историю наблюдений. Разрыв между максимальным и минимальным значением индекса за последние полгода составляет всего 24 $/м2. Для сравнения – во время роста цен в 2013 году или снижения в начале 2016-го для такого изменения требовалось менее 2 недель.

А вот в регионах все намного веселее. Итоги III квартала показали, что изменение цен на квартиры в ряде городов достигало 6-7%.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 ноября 2018 года)

Строительство

Похоже, что самая необычная новость прошедшей недели в строительстве -- это открытие жилого квартала с белорусскими «каркасниками» из шкловских деревянных панелей во Франции. Также порадовало то, что наконец подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия». Но дольщикам все-таки придется доплатить, что очень огорчает. Все подробности документа можно найти здесь. И еще немного о печальном. В «МАПИДе» рассказали, что у них начался страшный кадровый голод.

Если живете в Серебрянке, то советуем сходить на общественное обсуждение по уплотнению вашего района. Там хотят построить жильё на месте промзоны и паркинг на берегу Свислочи. А в некоторых местах города станет, наоборот, посвободней. Так в следующем году в Минске снесут 10 заброшенных зданий. Еще ожидаются сносы в районе Филимонова и Тракторозаводского поселка -- уберут больше 120 двухэтажек.

Но будут и новые стройки. На проспекте Дзержинского возведут ФОЦ с бассейном, а на Партизанском — многофункциональный комплекс. В столичном микрорайоне Лошица построят крытый ледовый каток. А вместо сада во Фрунзенском районе собираются сделать парк с канатной дорогой. Идет стройка и за МКАДом. Под Минском построили дико крутые коттеджи и мы на них посмотрели.

Земля

Участок в Сенице продан за 135 тысяч рублей. Все итоги аукциона здесь. А еще на этой неделе разыгрывались три изъятых у собственников участка с недостроенными незаконсервированными жилыми домами в Минском районе. За один из них в агрогородке Хатежино боролись 7 человек. «Недострой» в Хатежино ушел с молотка за 93 тысячи рублей.

Пока счастливые хозяева соток думают, что дальше с ними делать, мы съездили и посмотрели, что же построили на самых дорогих участках, проданных с земельных аукционов пару лет назад. Как оказалось, строительство началось далеко не на всех площадках, некоторые сделки и вовсе были аннулированы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 ноября 2018 года)

Коммерческая недвижимость

Правительство решилось на продажу зданий завода МЗОР. Они находятся по адресу Октябрьская, 31. Все потенциальные покупатели смогут поучаствовать в аукционах уже в середине 2019 года.

Можно также прикупить бывший детсад на Л. Украинки. Его снова выставили на торги: цена снижена на 80%.

Деньги

Взбудоражила всех новость о том, что «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на жилье. Однако эксперты утверждают, что «паниковать и бежать за валютой пока рано». По словам финансового аналитика Жанны Кулаковой, вряд ли другие банки будут делать то же самое.

Уже совсем скоро, 15 ноября, истекает срок уплаты налогов на землю, недвижимость и прочее имущество. Журналист Realt.by выяснила, кому нужно заплатить этот налог и что будет с теми, кто его не заплатит или просрочит хотя бы на один день.

Риэлтерский бизнес

Первая риэлтерская организация стала авторизованным посредником. Им оказалось столичное агентство недвижимости «СмартРиэлт».

А в Гомеле риэлтеры помогли колясочнику обменять квартиру на более подходящее для него жилье. До этого он больше года не мог найти нужный вариант.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 ноября 2018 года)

Региональная жизнь

И снова о мрачном. Нам удалось увидеть знаменитый Сайлент Хилл. Правда, белорусский. Журналисты Realt.by решили съездить в анти-цивилизацию, посетив места, где когда-то росли те самые жители областных центров. Сегодня это Витебщина, и, поверьте, картинка впечатляет. Отъехав от Минска всего 200 км, фильмы ужасов можно снимать без дополнительных декораций. Как выживают Поставы и Шарковщина, где все очень депрессивно, читайте здесь.

Жильё

Еще одна грустная история связана не с нашей страной, а с Америкой. Гомельчанка уехала в Нью-Йорк и хочет купить там квартиру. Но пока она живет совсем нелегально.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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