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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (5-11 ноября 2018 года)
10.11.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
На вторичном рынке жилья
А вот в регионах все намного веселее. Итоги III квартала
Строительство
Похоже, что самая необычная новость прошедшей недели в строительстве -- это
Если живете в Серебрянке, то советуем сходить на общественное обсуждение по уплотнению вашего района. Там
Но будут и новые стройки. На проспекте Дзержинского
Земля
Участок в Сенице продан за 135 тысяч рублей. Все итоги аукциона
Пока счастливые хозяева соток думают, что дальше с ними делать, мы съездили и
Коммерческая недвижимость
Правительство
Можно также прикупить бывший детсад на Л. Украинки. Его снова
Деньги
Взбудоражила всех новость о том, что «Беларусбанк»
Уже совсем скоро, 15 ноября, истекает срок уплаты налогов на землю, недвижимость и прочее имущество. Журналист Realt.by
Риэлтерский бизнес
Первая риэлтерская организация
А в Гомеле риэлтеры
Региональная жизнь
И снова о мрачном. Нам удалось увидеть знаменитый Сайлент Хилл. Правда, белорусский. Журналисты Realt.by решили съездить в анти-цивилизацию, посетив места, где когда-то росли те самые жители областных центров. Сегодня это Витебщина, и, поверьте, картинка впечатляет. Отъехав от Минска всего 200 км, фильмы ужасов можно снимать без дополнительных декораций. Как выживают Поставы и Шарковщина, где все очень депрессивно,
Жильё
Еще одна грустная история связана не с нашей страной, а с Америкой. Гомельчанка
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Так же, как вся прошедшая неделя была туманной и неуютной, так и новости у нас насобирались с большего тусклые, но было место и проблескам добра.
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