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Румас поручил доработать программу комплексного развития Оршанского района
10.11.2018 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
10 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел совещание по поводу программы развития Оршанского района. Ее необходимо доработать в кратчайшие сроки и внести в Администрацию президента до 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
На совещании был рассмотрен проект комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указ президента «О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области».
«Первый — к программе приложен комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий. Комплекс мер нуждается в существенной доработке. Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам. Определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей задач в зависимости от видов деятельности», — премьер-министр отметил, что остались вопросы, требующие обсуждения.
Румас считает, что персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления. А мониторинг программы и комплекса мер должно осуществлять Министерство экономики.
Премьер-министр поручил доработать в кратчайшие сроки проекты и внести их в Администрацию президента до 16 ноября.
Напомним, в августе этого года президент
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На совещании был рассмотрен проект комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указ президента "О дополнительных мерах по созданию...
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