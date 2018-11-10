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Румас поручил доработать программу комплексного развития Оршанского района

10.11.2018 14:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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10 ноября премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел совещание по поводу программы развития Оршанского района. Ее необходимо доработать в кратчайшие сроки и внести в Администрацию президента до 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На совещании был рассмотрен проект комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указ президента «О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области».

«Первый — к программе приложен комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий. Комплекс мер нуждается в существенной доработке. Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам. Определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей задач в зависимости от видов деятельности», — премьер-министр отметил, что остались вопросы, требующие обсуждения.

Румас считает, что персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления. А мониторинг программы и комплекса мер должно осуществлять Министерство экономики.

Премьер-министр поручил доработать в кратчайшие сроки проекты и внести их в Администрацию президента до 16 ноября.

Напомним, в августе этого года президент побывал на предприятиях Оршанского района — жестко раскритиковал чиновников за невыполнение его поручений по развитию района. По итогам поездки своих постов лишились Анатолий Черный — бывший министр архитектуры и строительства, Виталий Вовк — министр промышленности, вице-премьеры Василий Матюшевский, Василий Жарко и Владимр Семашко, премьер-министр Беларуси Андрей Коябков и другие.

 
 
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На совещании был рассмотрен проект комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указ президента "О дополнительных мерах по созданию...
 
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