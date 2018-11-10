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Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку

10.11.2018 15:00 — Новости Экономики | БелТА  
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,41, АИ-95-К5-Евро - Br1,5, АИ-98-К5-Евро - Br1,71, ДТ - Br1,5.

Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти, напомнили в концерне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим". Цена...
 
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