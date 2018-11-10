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С 2019 года в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем и сигаретами
10.11.2018 15:47 — Новости Экономики | Tut.by
Уже в 2019 году в странах ЕАЭС, а значит, и в Беларуси, могут разрешить интернет-торговлю алкоголем, табачными изделиями, лекарствами, ювелирными изделиями. Это предусмотрено проектом дорожной карты по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019−2020 годы. Об этом сообщает
Авторами инициативы являются представители электронных торговых площадок и ассоциаций, производители, провайдеры логистических и платежных услуг.
Как уточнили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, в настоящее время собираются мнения представителей бизнеса в странах — участницах ЕАЭС о тех проблемах, которые мешают развитию субъектов цифровой торговли, а также предложения о повышении их присутствия на рынках стран ЕАЭС и выходе на глобальные рынки.
В начале ноября на заседании экспертной площадки по цифровой торговле ЕАЭС обсуждались предложения по развитию онлайн-ретейла — на их основании этих рекомендаций и будут вноситься изменения в проект «дорожной карты».
Как прописано в документе с рекомендациями, объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год. При этом в странах ЕАЭС действуют ограничительные меры по торговле через интернет — существует прямой запрет на онлайн-продажу алкогольной продукции, табачных и ювелирных изделий, лекарств. Инициативная группа предлагает ввести лицензионные правила и продавать данные товары через специализированные интернет-магазины.
По мнению авторов инициативы, легалиция торговли в интернете алкоголем, табачными изделиями, медикаментами и ювелирными изделиями «поможет сократить долю контрафакта, повысить качество и конкурентоспособность товаров, увеличить доходы добросовестных продавцов».
В Беларуси уже неоднократно поднимался вопрос по поводу торговли спиртным через интернет. Полтора года назад один из ритейлеров попытался добиться разрешения на торвлю алкоголем онлайн, но получил
Также отметим, что неожиданно для всех Совет ЕЭК принял решение о урезании лимитов на ввоз товаров из-за границы для личного пользования с
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С 2019 года в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем и сигаретами
Инициативная группа предлагает ввести лицензионные правила и продавать данные товары через специализированные интернет-магазины.
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