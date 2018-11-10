С 2019 года в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем и сигаретами

Уже в 2019 году в странах ЕАЭС, а значит, и в Беларуси, могут разрешить интернет-торговлю алкоголем, табачными изделиями, лекарствами, ювелирными изделиями. Это предусмотрено проектом дорожной карты по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019−2020 годы. Об этом сообщает РБК .

Авторами инициативы являются представители электронных торговых площадок и ассоциаций, производители, провайдеры логистических и платежных услуг.

Как уточнили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, в настоящее время собираются мнения представителей бизнеса в странах — участницах ЕАЭС о тех проблемах, которые мешают развитию субъектов цифровой торговли, а также предложения о повышении их присутствия на рынках стран ЕАЭС и выходе на глобальные рынки.

В начале ноября на заседании экспертной площадки по цифровой торговле ЕАЭС обсуждались предложения по развитию онлайн-ретейла — на их основании этих рекомендаций и будут вноситься изменения в проект «дорожной карты».

Как прописано в документе с рекомендациями, объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год. При этом в странах ЕАЭС действуют ограничительные меры по торговле через интернет — существует прямой запрет на онлайн-продажу алкогольной продукции, табачных и ювелирных изделий, лекарств. Инициативная группа предлагает ввести лицензионные правила и продавать данные товары через специализированные интернет-магазины.

По мнению авторов инициативы, легалиция торговли в интернете алкоголем, табачными изделиями, медикаментами и ювелирными изделиями «поможет сократить долю контрафакта, повысить качество и конкурентоспособность товаров, увеличить доходы добросовестных продавцов».

В Беларуси уже неоднократно поднимался вопрос по поводу торговли спиртным через интернет. Полтора года назад один из ритейлеров попытался добиться разрешения на торвлю алкоголем онлайн, но получил отказ от МАРТа , хотя месяцем ранее в ведомстве заявили , что готовы рассмотреть возможность снятия ограничений с продаж алкоголя в интернет-магазинах страны, если такой вопрос возникнет на повестке дня. Против торговли спиртным через интернет выступил и глава МВД Игорь Шуневич, который назвал «элементом бесовщины» интернет-доставку алкоголя.

Также отметим, что неожиданно для всех Совет ЕЭК принял решение о урезании лимитов на ввоз товаров из-за границы для личного пользования с 1 января 2019 года на территорию стран ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Это решение было принято с подачи российской стороны.