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Аркадия Израилевича выпустили из СИЗО КГБ
10.11.2018 18:51 — Новости Экономики | Tut.by
Бизнесмен Аркадий Израилевич в пятницу, 9 ноября, был освобожден из СИЗО КГБ. Об этом
По ее словам, Аркадий Израилевич пока не хочет давать комментариев. Жена сообщила, что обвинение ему пока не предъявлено.
Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича
Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске.
Несколько лет назад бизнесмен
Однако большую известность он приобрел в текущем году тем, что защищал владельцев ресторана «Поедем поедим», который открылся в Куропатах. Бизнесмен подал в суд на газету «Новы час», которая написала, что он якобы является конечным бенефициаром этого заведения. Но проиграл процесс. Прокуратура Советского района Минска сначала направила апелляционный протест на решение суда, но достаточно
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Жена сообщила, что обвинение ему пока не предъявлено.
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