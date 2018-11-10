Аркадия Израилевича выпустили из СИЗО КГБ

Бизнесмен Аркадий Израилевич в пятницу, 9 ноября, был освобожден из СИЗО КГБ. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на жену бизнесмена Маргариту Израилевич.



Аркадий Израилевич. Фото: ok.ru

По ее словам, Аркадий Израилевич пока не хочет давать комментариев. Жена сообщила, что обвинение ему пока не предъявлено.

Напомним, информация о задержании Аркадия Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки. Источник из окружения бизнесмена уверял TUT.BY, что никто взяток не давал, а была «чистая провокация».

Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске. Израилевич входит в сотню самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника».

Несколько лет назад бизнесмен схлестнулся с минскими чиновниками, завернувшими его инвестпроекты. В частности, речь шла о строительстве на месте подстанции № 9 городской станции скорой медицинской помощи на ул. Красноармейской, 16а, административно-общественного комплекса и культурно-развлекательного центра Park Avenue на берегу Свислочи, на улице Пулихова.

Однако большую известность он приобрел в текущем году тем, что защищал владельцев ресторана «Поедем поедим», который открылся в Куропатах. Бизнесмен подал в суд на газету «Новы час», которая написала, что он якобы является конечным бенефициаром этого заведения. Но проиграл процесс. Прокуратура Советского района Минска сначала направила апелляционный протест на решение суда, но достаточно быстро его отозвала .