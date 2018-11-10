Лукашенко поздравил поляков с 100-летием восстановления независимости и напомнил про стабильность в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сегодня своего польского коллегу Анджея Дуду и народ Польши с национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.

"Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул президент Беларуси.