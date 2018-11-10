Социальный вектор районного бюджета

По итогам 9 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета района составили 16 220,9 тыс. рублей и увеличились по сравнению с прошлогодним периодом в реальном выражении на 9,9%, в номинале — на 23,5%.

В структуре бюджетных ресурсов поступления налоговых доходов возросли на 19,9 % в номинальном выражении, реально — на 6,7 %.

Формирование налоговых доходов на 85 % обеспечено за счет поступлений подоходного налога (1 641,2 тыс. рублей), налога на добавленную стоимость (907,8 тыс. руб.) и налогов на собственность (849,6 тыс. руб.).

Неналоговые доходы сложились в сумме 784,4 тыс. руб. и увеличились на 12,1 п.п. в реальном выражении.

В составе неналоговых доходов наиболее крупными являются поступления от компенсаций расходов государства (303,4 тыс. руб.), прочих неналоговых доходов (140,6 тыс. руб.), штрафов (88,7 тыс. руб.), доходов от приватизации (продажи) жилых помещений государственного жилфонда (54,1 тыс. руб.), а также дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале (149 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 11 463,5 тыс. руб.

На 1 октября нынешнего года задолженность по платежам во все уровни бюджетов, включая республиканский, составила 522,9 тыс. руб. и допущена ПУП «Лоевский комбинат строительных материалов» — 370,3 тыс. руб., ОАО «Лоевский Агротехсервис» — 152,5 тыс. рублей, физическими лицами — 0,1 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета в отчетном периоде профинансированы в пределах, поступивших в бюджет доходов и средств из вышестоящих бюджетов, и составили 15 933,0 тыс. рублей, что больше прошлого года на 12,7 % в реальном выражении.

При исполнении бюджета в отчетном периоде обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы; трансфертов населению непосредственно их получателям; оплата за продукты питания, лекарственные средства и изделия медицинского назначения; оплата за оказанные коммунальные услуги; выделено субсидирование на оказываемые населению транспортные и жилищно-коммунальные услуги. Эти статьи расходов имели приоритет при финансировании расходной части бюджета и составили две трети в общих расходах бюджета, или 11 903,3 тыс. руб. (+835 тыс. руб. к 2017 г.).

На финансирование социальной сферы направлено 10 008,4 тыс. руб. (62,8 % в общих расходах бюджета).

В том числе по отраслям:

образование — 5 183,2 тыс. рублей. Доля в общих расходах бюджета — 32,5 %;

культура и искусство — 716,5 тыс. руб. (4,5 %);

средства массовой информации — 28,5 тыс. руб. (0,2%);

здравоохранение — 3071,4 тыс. руб. (19,3 %);

социальная политика — 824,7 тыс. руб. (5,2 %);

физическая культура и спорт — 184,0 тыс. руб. (1,2 %).

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» составили 2 209,5 тыс. руб. (13,9 %), из которых направлено в сельское хозяйство 1 924,9 тыс. рублей; на возмещение разницы в ценах на твердое топливо, реализуемое населению, и расходов по его хранению, доставке и реализации — 165,2 тыс. руб.; на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением социально значимых пассажирских перевозок транспортом общего пользования — 103,6 тыс. руб.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство за январь-сентябрь составили 2 060,2 тыс. руб. (12,9 % всех расходов бюджета). Из них на финансирование части расходов по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению — 740,2 тыс. руб.; на благоустройство населенных пунктов района — 437,7 тыс. руб., в том числе на уличное освещение населенных пунктов — 96,7 тыс. рублей.

Бюджетное финансирование было также направлено на текущий ремонт жилищного фонда (38,7 тыс. руб.); капитальный ремонт жилищного фонда (81,2 тыс. руб.); модернизацию тепловых сетей и ЦТП (378,3 тыс. руб).

По состоянию на 1 октября 2018 года кредиторская задолженность по средствам бюджета отсутствует.

Ирина Трестьян,

начальник финансового отдела райисполкома.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социальный вектор районного бюджета По итогам 9 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета района составили 16 220,9 тыс. рублей и увеличились по сравнению с прошлогодним периодом в...