"Не надо нам помогать. Главное - не мешайте!". В Бобруйске обсудили вопросы развития регионов

Когда инициатива рядовых граждан упирается в бюрократическую стену, это приводит к торможению в развитии общества. Чтобы его избежать, нужно на всех уровнях менять отношение к людям, которые хотят и могут делать что-то социально значимое, полезное. Так считают организаторы Форума регионального развития, который 11 ноября прошел в Бобруйске. Специалисты в области предпринимательства и экономики, авторы социальных проектов и депутаты «пошли в народ», решив поделиться с бобруйчанами своим опытом и идеями. А заодно узнать, с какими проблемами приходится сталкиваться жителям седьмого по величине города Беларуси.



Соучредитель общественного объединения «Говори правду» Татьяна Короткевич

В ноябре-декабре «Говори правду» проведет четыре Форума регионального развития. Они соберут на диалог обычных граждан, местных лидеров, бизнесменов, белорусских и международных экспертов, представителей власти. Цель форумов, по словам организаторов, — «усилить голос общества на местах и наладить диалог внутри общества и между обществом и властью». Общая тема форумов — «Как поднять регионы и где людям зарабатывать». Первый форум прошел 11 ноября в Бобруйске, далее — 17 ноября в Бресте, 24 ноября в Гродно, 8 декабря в Дзержинске/Фаниполе.

В зале, где проходил форум, собралось с полсотни человек, преимущественно люди пенсионного и предпенсионного возраста. Оказалось, что в воскресный день именно им больше всех надо, вопросы социальной активности для них — не пустой звук.

— На таких бабушках у нас все и держится, — говорит соучредитель кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич. — Они являются движущей силой.

Бобруйчане, у которых значительная часть жизни осталась за плечами, рассказывать о том, что волнует, предпочитали в кулуарах, на правах анонимности. Например, женщина лет шестидесяти рассказывает, что живет в обычной «хрущевке», где над подъездами раньше были козырьки. Много лет назад их убрали из-за ветхости, а новые так и не установили.

— Мы всем двором обращались в домоуправление, просили вернуть их на место. Это ведь не такие большие деньги. Отказали, мотивируя тем, что в проекте дома козырьки не предусмотрены. Ну как так? Вы попробуйте с сумками в дождь открыть подъезд — вымокнете до нитки. Вопрос вроде бы пустяковый, готовы сами собрать средства. Но нас и слушать никто не хочет.





Другая пенсионерка возмущена планом застройки города. Говорит, что в последнее время стали появляться одноподъездные «свечки» в старых дворах с пятиэтажками.

— На Интернациональной такой дом построили, на Октябрьской строят, на Горького. Людей не спросили, хочется ли им из окна вместо благоустроенного двора видеть чужую квартиру. Понимаю, что районы хорошие, жилье здесь будет дорого стоить. Но почему за это другие должны платить своим комфортом?

Несостоятельность многих решений, принимаемых на государственном уровне, участникам форума «на пальцах» пояснял экономист Сергей Чалый. По его мнению, управленческие схемы в какой-то момент перестали «работать», а вертикаль власти оказалась настолько громоздким и неповоротливым механизмом, что реализация проектов развития регионов завела общество в тупик.

— Метод «мы за вас знаем все» уже не действует, поэтому власти начали выслушивать людей, интересоваться их мнением.

Этот процесс, по мнению Сергея Чалого, в регионах еще только набирает обороты — в столице все уже, слава Богу, потихоньку закрутилось. К числу инициативных граждан, которые хотят что-то изменить, примыкают не только пенсионеры, но и предприниматели, готовые быть донорами и вкладывать средства в социальные проекты. Но в обществе до сих пор нет понимания того, что и власти, и рядовые граждане, по сути, делают общее дело.

— Мы все в одной лодке, но пока еще не решили, куда плыть, — считает почетный председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.

Любой бизнес, по словам экспертов, — это донорство, которое проявляется в виде налогов или же в реализации социально значимых инициатив. Примеры удачных проектов в сфере самоуправления — это то, что, по мнению участников форума, вдохновляет и заставляет действовать. Опытом работы с инициативными группами поделился депутат Мозырского райсовета Николай Гайдуков: его городу, говорит, повезло в плане развития предпринимательства. Теперь люди, у которых есть средства, готовы вкладывать их в благоустройство.

— За деньги горожан в Мозыре были установлены два памятных знака, люди сами привели в порядок стадион, очистили от мусора озеро.



Соучредители общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич

А вот жители столичной Серебрянки выбрали другой путь — и для благоустройства придомовых территорий собирают деньги на краудфандинговой платформе. Это оказалось не самым сложным, считают авторы идеи. Гораздо тяжелее было прийти к согласию в вопросе, каким должен быть сам проект.

— Кто-то хотел детскую площадку, кто-то лавочки и место для парковки. Когда подняли вопрос, что во дворе нужно выделить место и для подростков, то поначалу нас никто и слушать не стал, — говорят участники форума из Минска.

С момента благоустройства первого двора в районе прошло почти два года, и за это время к проекту примкнули дизайнеры и урбанисты, архитекторы и социологи, которые помогают местным жителям реализовывать идеи по созданию функциональных общественных пространств.





А нужна ли поддержка государства в таких начинаниях? Опасаясь, что инициатива может быть наказуемой, форумчане скептически отнеслись к такой идее. Не переубедил их и рассказ депутата Винницкого горсовета Анны Давыденко о том, что сейчас в Украине именно народные избранники распоряжаются бюджетными средствами на региональном уровне и путем голосования решают, под что их выделять.

Белорусы в регионах пока настроены скептически.- Не надо нам помогать. Главное — не мешайте! — в один голос заявляют местные инициаторы социальных проектов и добавляют, что хотят видеть власть не столько контролирующим, сколько консультационным органом. Правда, для этого чиновникам нужно начать общаться с людьми: ни один представитель Бобруйского горисполкома на форум и не пришел.