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"Предприниматели - самая талантливая часть общества". Румас открыл неделю бизнеса

13.11.2018 00:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вечером 12 ноября в Минске официально стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Ее открыли премьер-министр Сергей Румас и главы западных дипмиссий. Все в едином порыве выразили поддержку частному бизнесу.


— Предприниматели — это самая талантливая часть общества, но инновационное предпринимательство — наверное, самая лучшая его часть, — с этих слов начал свою вступительную речь Сергей Румас. Перед этим он посетил выставку инновационных проектов, которая открылась на площадке выставочного комплекса «Белэкспо», и пообщался с бизнесменами и стартаперами.


Основатель Rozum Robotics Виктор Хаменок (слева) занимается разработкой и производством коллаборативных роботов

Новые разработки удивляли Сергея Румаса и министра экономики Дмитрия Крутого (справа)

Бизнесмен Андрей Бирюков (слева), известный по продвижению «ё-мобиля», наметил в парке «Великий камень» производство по выпуску изделий из композиционных материалов, включая автокомпоненты

Премьер-министр отметил, что в последние годы растет количество участников Всемирной недели предпринимательства в целом и молодежи в частности.


— Правительство рассматривает этот международный проект как значимую площадку для ведения цивилизованного диалога между властью и бизнес-сообществом по проблемным вопросам и перспективам развития белорусской экономики, включая поиск решения задачи по динамичному росту и эффективному функционированию среды предпринимательства, — сказал Румас. — Формат форума предоставляет возможность налаживания взаимовыгодных связей, обмена опытом и старта новых проектов. Важно, что в нем предусмотрено широкое участие молодежи. Насколько новое поколение овладеет предпринимательской культурой, сможет реализовать творческий потенциал, зависит не только их собственное будущее, но и будущее нашей страны.


Он отметил, что почти год, как работает законодательство, которое либерализировало условия ведения бизнеса. Растет количество малых и средних предприятий, заработал уведомительный принцип осуществления и открытия своего бизнеса. В 2018 году уведомления о начале осуществления деятельности подали более 3 тысяч субъектов предпринимательства, почти на 2 тысячи увеличилось количество ремесленников.


Сергей Румас напомнил, что в недавно принятой программе деятельности правительства до 2020 года создание благоприятной бизнес-среды рассматривается как основной приоритет экономической политики.


Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года сформировала новую повестку дня по вопросам госрегулирования данного сектора экономики. «Очевидно, что создаваемое прозрачное, предсказуемое и выгодное законодательство, исключающее принятие избыточных обременений и новых барьеров, станет для бизнеса гарантом стабильности работы на нашем рынке», — подчеркнул премьер-министр.


Минчане пытаются взыскать с депутата и основателя сервиса по списанию долгов dolgovnet.by Павла Бочарникова (справа) 570 тысяч долларов

Румас выразил надежду, что иностранные предприниматели станут рассматривать Беларусь «не только как страну для жизни, но и как страну для бизнеса».

Он поблагодарил всех предпринимателей за то, что они оперативно реагируют на вызовы и потребности рынка, генерируют новые идеи и тем самым вносят значительный вклад в поддержание стабильности белорусской экономики и создание предпосылок для ее уверенного роста.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) — ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран. В Беларуси GEW проводится с 2011 года. С белорусской стороны неделю предпринимательства патронирует «Центр деловых коммуникаций «Белбиз». Финансовую поддержку оказывают американские и европейские институции.

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин заявила, что в Европе малые и средние предприятия, стартапы являются основой экономики. «Это то, что необходимо поддерживать и то, что обеспечит успех в XXI веке», — сказала она.


Андреа Викторин

Развитие частного сектора является основным приоритетом в работе представительства ЕС. Викторин сообщила, что в скором времени Евросоюз совместно с Международной финансовой корпорацией запустят новый проект по поддержке белорусского бизнеса, который будет нацелен на улучшение доступа к финансовым ресурсам и содействие проведению структурных реформ. Минэкономики планирует подписать с ПРООН и Евросоюзом соглашение по содействию развитию 12 районов страны на местном уровне.






 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 12 ноября в Минске официально стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Ее открыли премьер-министр Сергей Румас и главы западных дипмиссий.
 
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