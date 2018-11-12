Кадровый вторник: новые заместители министров, ректоры и представители местной власти

Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства назначил:

Александра Пономарева — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;

Юрия Слуку — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;

Андрея Ржеусского — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Кирилла Добрего — заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Ивана Ребковца — председателем Пинского горисполкома;

Олега Быкова — председателем Шумилинского райисполкома;

Геннадия Соловья — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Андрея Барановского — председателем Октябрьского райисполкома;

Юрия Деркачева — председателем Чечерского райисполкома;

Николая Коротина — первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Валерия Навныко — ректором учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет»;

Артема Шегидевича — ректором учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»;

Натальи Карчевской — первым заместителем министра культуры;

Сергея Шереметьева — заместителем министра культуры;

Валентина Шатравко — первым заместителем министра лесного хозяйства;

Владимира Креча — заместителем министра лесного хозяйства;

Юрия Селиверстова — первым заместителем министра финансов;

Андрея Белковца Андрея Михайловича — заместителем министра финансов;

Александра Червякова — первым заместителем министра экономики;

Дмитрия Ярошевича — заместителем министра экономики;

Сергея Реентовича — заместителем министра энергетики;

Александра Васильева — членом Гомельского облисполкома.