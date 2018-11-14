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Государственная комиссия приняла установленный недавно памятник в Куропатах
15.11.2018 01:35 — Новости Экономики | Tut.by
14 ноября комиссия из представителей Минкульта, Федерации профсоюзов, Мингорисполкома подписали акт о приемке мемориального знака «Жертвам политических репрессий 30−40-х годов XX века». Председателем комиссии является ректор Академии искусств Михаил Борозда, сообщает
Представители комиссии отметили, что памятник соответствует эскизам, а реализация проекта не вышла за пределы сметы. Несколько вопросов во время приемки памятника возникло у представителя общественности в комиссии историка Игоря Кузнецова.
Он отметил, что деревянный настил возле памятника может становиться скользким после дождей или снегопадов. Его заверили, что доски пропитаны специальным веществом, которое предотвращает скольжение.
Второе замечание касалось таблички со словами «Жертвам политических репрессий 30−40-х годов 20 века», которая прикреплена на одной из опор памятника. Игорь Кузнецов сообщил, что на памятнике должны появиться еще три подобные таблички — по-русски, по-польски и на идиш. Идею одобрил художественный совет и авторы, таблички будут изготовлены на их средства.
Ранее предполагалось, что официальное открытие памятника пройдет в середине ноября. Однако члены комиссии не смогли ответить на этот вопрос «Свабодзе».
«Для нас было важно установить памятник и принять его, а вот теперь будет решаться все остальное», — сказала Мария Нецветаева из Министерства культуры.
Ничего об этом неизвестно и представителю ФПБ Леонарду Богушевичу.
Вокруг памятника, напомним, было много
В итоге под место для памятника начались раскопки на «Голгофе», во время которых
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14 ноября комиссия из представителей Минкульта, Федерации профсоюзов, Мингорисполкома подписали акт о приемке мемориального знака "Жертвам политических репрессий...
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