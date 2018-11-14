Государственная комиссия приняла установленный недавно памятник в Куропатах

14 ноября комиссия из представителей Минкульта, Федерации профсоюзов, Мингорисполкома подписали акт о приемке мемориального знака «Жертвам политических репрессий 30−40-х годов XX века». Председателем комиссии является ректор Академии искусств Михаил Борозда, сообщает Радыё «Свабода» . Памятник в Куроптах установили 6 ноября.



Фото: svaboda.org

Представители комиссии отметили, что памятник соответствует эскизам, а реализация проекта не вышла за пределы сметы. Несколько вопросов во время приемки памятника возникло у представителя общественности в комиссии историка Игоря Кузнецова.

Он отметил, что деревянный настил возле памятника может становиться скользким после дождей или снегопадов. Его заверили, что доски пропитаны специальным веществом, которое предотвращает скольжение.



Фото: svaboda.org

Второе замечание касалось таблички со словами «Жертвам политических репрессий 30−40-х годов 20 века», которая прикреплена на одной из опор памятника. Игорь Кузнецов сообщил, что на памятнике должны появиться еще три подобные таблички — по-русски, по-польски и на идиш. Идею одобрил художественный совет и авторы, таблички будут изготовлены на их средства.



Фото: svaboda.org

Ранее предполагалось, что официальное открытие памятника пройдет в середине ноября. Однако члены комиссии не смогли ответить на этот вопрос «Свабодзе».

«Для нас было важно установить памятник и принять его, а вот теперь будет решаться все остальное», — сказала Мария Нецветаева из Министерства культуры.

Ничего об этом неизвестно и представителю ФПБ Леонарду Богушевичу.



Фото: svaboda.org

Вокруг памятника, напомним, было много споров : жюри при Минкульте выбрало местом установки гору «Голгофу», активисты же выступали категорически против и просили установить знак у подножия горы, у входа в урочище. Авторы проекта скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай говорили, что место для памятника они не выбирали, оно изначально было заложено в проекте.

В итоге под место для памятника начались раскопки на «Голгофе», во время которых нашли гильзы двух периодов: периода советско-польской войны и 1937−1940-х годов.