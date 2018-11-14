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"Банк торговый капитал" отключили от SWIFT из-за санкций США против Ирана

15.11.2018 07:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Банк торговый капитал» («ТК Банк») с 12 ноября отключен от международной межбанковской системы SWIFT из-за санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте банка.


Фото: ЗАО «Банк торговый капитал»

«По решению компании SWIFT БИК-адрес банка деактивирован с 12 ноября», — отмечается в сообщении.

На сайте также приводится текст уведомления от SWIFT, в котором говорится, что «компания приостанавливает доступ отдельных иранских банков к системе обмена сообщениями». «Этот шаг, хотя и достойный сожаления, был сделан в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы и основывался на оценке экономической ситуации», — говорится в уведомлении.

После выхода США из ядерной сделки с Ираном, США в полном объеме возобновили санкции в отношении Ирана. Вашингтон также вел переговоры со SWIFT об отключении Ирана от межбанковской системы.

Белорусский «Банк торговый капитал» — дочерний банк иранского банка Tejarat. Доля Tejarat составляет 99,89%. 0,11% акций принадлежит компании «Лада Гарант» белорусского бизнесмена Алексея Ваганова. По размеру активов на 1 апреля 2018 года ЗАО «ТК Банк» занимает 17-е место в банковской системе Беларуси.

Несмотря на ограничение по привлечению вкладов физлиц, ТК Банк отнесен Нацбанком к числу 13 системно значимых банков страны.

 
 
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Белорусский "Банк торговый капитал" - дочерний банк иранского банка Tejarat. Доля Tejarat составляет 99,89%. 0,11% акций принадлежит компании "Лада Гарант" белорусского...
 
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