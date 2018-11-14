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Эксперты: Следующие полтора месяца могут стать моментом истины для отношений Беларуси с Евросоюзом
15.11.2018 12:54 — Новости Экономики | Tut.by
В прошедшие два месяца Беларусь активно восстанавливала отношения с США, подтвердила свою преданность в отношениях с Россией и заключила договора на 101 млн долларов с Украиной. А вот маркером в отношениях с Евросоюзом должны стать ближайшие полтора месяца. К такому выводу пришли эксперты инициативы «Минский диалог» в
«Москва остается надежным военным союзником и покровителем для Беларуси»
Политическая повестка отношений с Россией в сентябре-октябре состояла из встреч с
Еще одно важное событие октября, касающееся отношений с Россией, это заседание Синода РПЦ в Минске.
«Хоть это решение (о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом) ставит приходы РПЦ вне России и Беларуси в сложное положение, но на уровне
Авторы исследования отмечают, что некорректно говорить о возрастании зависимости Белорусского экзархата Московского патриархата от материнской церкви в связи с заседанием Синода РПЦ в Минске и его декларацией.
«Поскольку эта зависимость и так абсолютна: белорусской православной церкви отдельно от РПЦ не существует. Напротив: раскол может придать незначительное ускорение эмансипации Белорусского экзархата. Второе: отчасти потому, что Белорусский экзархат никакой самостоятельностью не обладает, политическое влияние церкви в Беларуси, и так невысокое в силу меньшей религиозности населения, очень жестко ограничивается государством», — считают авторы «Барометра».
Отдельно эксперты отмечают и визит министра обороны России Сергея Шойгу в Минск, который состоялся сразу после предложения президента Польши Анджея Дуды о создании американской базы в Польше и заявление Трампа о намерении США выйти из
«В свою очередь белорусское руководство стремится донести до западных партнеров, что наращивание вооружений в Европе приведет к росту вооружений в Беларуси (главным образом российского) и увеличит риски безопасности», — говорится в исследовании.
По прогнозу экспертов, до конца года вопросы рефинансирования госдолга Беларуси российскому правительству будут решены. К концу года также активизируются переговоры по цене на газ, в частности, по ее тарифной составляющей.
«В целом сотрудничество до конца года должно протекать в компромиссном духе.
«Дело не в приоритетах партнерства, а в уровне взаимного доверия»
Если говорить об отношениях Беларуси с Евросоюзом, то эксперты отмечают, что после сезона летних отпусков дипломатические контакты вернулись к уже привычной высокой интенсивности. Тем не менее эксперты прогнозируют, что следующие полтора месяца могут стать своего рода моментом истины по поводу перспектив заключения приоритетов партнерства.
«Если высказанный главой белорусского МИД осторожный оптимизм по поводу возможности согласования текста соглашения до конца 2018 года не оправдается, то оно может так и остаться неподписанным. В этом случае в отношениях Минска и Брюсселя может наступить период неопределенности. Просто заменить проект приоритетов партнерства другим документом для согласования и подписания будет сложно, так как проблема заключается не в содержании документов, а в уровне взаимного доверия и
Отмечают авторы исследования и новый виток в отношениях Беларуси с США. А с визитом помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла был дан старт контактам на новом политическом уровне.
«Новая стратегия США по отношению к региону позволяет говорить о росте интереса
По их мнению, используя эти каналы, Минск, кроме всего прочего. будет стараться доносить свою позицию по возможной американской базе в Польше и ситуации в сфере безопасности в регионе. Будет продолжаться и процесс восстановления полноценного дипломатического представительства.
«Беларуси пора обратить внимание на информационное поле Украины»
На информационный фон отношений по оси Минск-Киев оказывают существенное влияние заявления по оси Минск-Москва. Тем не менее за сентябрь-октябрь Киев и Минск смогли подойти к решению значительной части накопившихся проблем и дали толчок для развития отношений как минимум на первую половину 2019 года. Хотя при этом продолжает расти уязвимость двусторонних отношений со стороны информационных атак.
Важным событием для двусторонних отношений с Украиной эксперты считают Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле, где компании двух стран подписали договоров
Большая часть этой суммы приходится на несколько крупных игроков. В частности, БелАЗ заявил о поставке на украинский рынок еще 20 самосвалов (дополнительно к заказанным ранее). Покупателем выступают структуры холдинга «Метинвест» Рината Ахметова26. Белорусская нефтяная компания заявила о намерении выйти на годовой уровень 2,2 млрд долларов в поставке нефтепродуктов по результатам 2018 года.
Таким образом, в сентябре-октябре 2018 года появился шанс на развитие
«Однако если украинские конкуренты белорусских поставщиков могут потерять
Тем не менее общий прогноз развития отношений на ближайшие месяцы положителен как в экономической, так и в политической области.
«Но если белорусская сторона продолжит игнорировать вопросы информационной работы на украинском рынке, то уже первое полугодие 2019 года может ознаменоваться одним либо несколькими кризисами в двусторонних отношениях. Неумение работать с информационными потоками помноженное на увеличивающиеся количество заинтересованных в срыве отдельных соглашений в экономике или политике (среди бизнеса, украинских политиков, российских элит) создает слишком большие риски», — говорится в «Барометре».
«Минск будет делать упор на обеспечение национальной безопасности своими силами»
По мнению экспертов, есть несколько тенденций в вопросе национальной и региональной безопасности. Что касается Украины, то белорусское правительство, как считают аналитики, серьезно обеспокоено развитием ситуации к югу от Беларуси. Но оно стремится не втягиваться в конфронтацию с Киевом. Поэтому основная ставка сделана на предотвращение перетекания последствий нестабильности посредством укрепления погранвойск, а не армии. Также Минск стремится внести вклад в скорейшее урегулирование ситуации на Донбассе, даже несмотря на риск, связанный с возможной миротворческой миссией.
Вообще же раскладка сил в регионе вокруг Беларуси осложняется за счет втягивания более широкого круга стран НАТО, прежде всего одной из ключевых западных стран —
Согласно же прогнозу экспертов, Беларусь будет стремиться избегать втягивания в конфронтацию. С одной стороны, это означает максимально возможную демилитаризацию мер безопасности, даже касающихся прикрытия южной границы.
С другой — продолжение сотрудничества с Россией и ОДКБ по сложившейся модели и активные контакты с НАТО, в том числе и с отдельными членами НАТО, как в отношении прозрачности военной деятельности, так и прямого сотрудничества. То есть это укрепление политики «стратегического хеджирования» через наращивание связей со всеми, а не политика изоляции через сокращение контактов.
«Минск будет делать упор на обеспечение национальной безопасности своими силами.
Региональная же конфронтация будет медленно нарастать, а границы между блоками
«Несмотря на пусть и ползучую, но демонстративную милитаризацию региона всеми
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В прошедшие два месяца Беларусь активно восстанавливала отношения с США, подтвердила свою преданность в отношениях с Россией и заключила договора на 101 млн...
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