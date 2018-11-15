В ООН приняли резолюцию по ущемлению прав человека в Крыму. Беларусь голосовала против

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ТАСС .



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Отмечается, что в нынешнем году 67 стран проголосовали за резолюцию, а 82 воздержались. Против резолюции проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР и Беларусь.

В тексте резолюции, составленным Украиной, говорится, что в Крыму наблюдается «усиление давления» на религиозные меньшинства. Ее авторы считают, что на меньшинства давят с помощью «полицейских облав», а также «угроз и преследований». Кроме того Киев обвинил российские власти в допущении «пыток, сексуального насилия, незаконных арестах, преследовании журналистов и других нарушений прав жителей Крыма».

Резолюция также призывает все международные организации при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку «АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ» и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

Последние три года третий комитет Генассамблеи ООН принимает резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Беларусь всегда голосует против.

В МИД отмечали , что «это наша принципиальная позиция», а Беларусь на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».