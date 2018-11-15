"Никто не испортит наши сердечные взаимоотношения". Экс-президент Латвии пригласил Лукашенко в Ригу

Александр Лукашенко 16 ноября во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Как сообщает пресс-служба главы государства , президенты тепло пообщались и вспомнили встречи прошлых лет.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались, — отметил экс-президент Латвии. — Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть».

«Хорошо, что есть что вспомнить», — согласился президент Беларуси.

Гунтис Улманис напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге:

— Мой коллега (действующий президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать.

«Обязан», — ответил белорусский президент.

Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран.

Экс-президент Латвии Гунтис Улманис (руководил Латвией в 1993 — 1999 годах) прибыл в Минск накануне. 15 ноября в качестве почетного гостя он посетил в Национальном художественном музее открытие выставки «Латвии 100. История, искусство, традиции», приуроченной к столетию провозглашения Латвийской Республики.