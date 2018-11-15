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"Никто не испортит наши сердечные взаимоотношения". Экс-президент Латвии пригласил Лукашенко в Ригу
16.11.2018 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 16 ноября во Дворце Независимости встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом. Как сообщает
«Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались, — отметил экс-президент Латвии. — Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть».
«Хорошо, что есть что вспомнить», — согласился президент Беларуси.
Гунтис Улманис напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге:
— Мой коллега (действующий президент Латвии) высказал это предложение, с министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать.
«Обязан», — ответил белорусский президент.
Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран.
Экс-президент Латвии Гунтис Улманис (руководил Латвией в 1993 — 1999 годах) прибыл в Минск накануне. 15 ноября в качестве почетного гостя он
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Гунтис Улманис напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге. Белорусский президент ответил, что обязан там побывать.
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